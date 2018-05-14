Почти половина россиян включает телевизор ради выпусков новостей

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Около половины россиян, периодически проводящих время у телевизора, отдают предпочтение выпускам новостей, отмечается в сообщении по итогам социологического опроса ФОМ, поступившем в понедельник в «Интерфакс».

Согласно данным опроса, 48% респондентов смотрят телевизор, прежде всего, ради выпусков новостей. При этом 44% опрошенных считают, что телевидение, в первую очередь, дает возможность «ориентироваться в текущих событиях в нашей стране», а около четверти участников опроса (23%) считают, что телепрограммы помогают «понимать актуальные проблемы страны и общества».

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Социологи выявили, что почти каждый пятый (19%) опрошенный из тех, кто смотрит телевизор, выбирает общественно-политические программы.

Среди респондентов разделились мнения о том, должен ли тележурналист ограничиваться передачей фактов или же он может высказывать свою личную точку зрения. За то, чтобы тележурналисты в новостных программах занимались исключительно передачей фактов и информации о событиях, высказалось 46% респондентов, однако треть опрошенных допускают, что представители СМИ могут давать и свою личную оценку.

44% опрошенных считает, что за последние два-три года качество телевизионных новостных программ улучшилось, 13% придерживаются противоположной точки зрения, и около четверти респондентов полагают, что качество новостных телепрограмм никак не изменилось.

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Социологи выяснили, что у 41% опрошенных новости на телевидении редко вызывают недоверие, однако практически каждый четвертый (24%) опрошенный отметил, что чувство недоверия и сомнения появляется довольно часто.

По результатам исследования выяснилось, что более половины россиян (56%), смотрящих телевизор, не допускают возможности отказаться от телевидения в пользу других источников информации, 29% респондентов такую возможность допускают.