Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Ольга Бузова заметно похудела
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Сделать деньги
15Замуж за принца
12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге подрядчик заплатит жителю многоэтажки за плохой капремонт

В доме не заменили трубы отопления, а канализационные между собой не стыковались.

В Екатеринбурге подрядчик заплатит жителю дома на Ирбитской улице за сорванный капремонт. Работы в многоэтажке проходили с мая по октябрь 2016 года. За это время рабочие должны были отремонтировать фасад, подвал и электро-, тепло- и канализационные сети.

Один из жителей дома — Владимир — посчитал, что работы были сделаны спустя рукава. Это подтвердила и строительная экспертиза. Часть работы не выполнена, а то, что сделано, угрожает жизни людей.

Владимир подал в суд на Региональный фонд содействия Капитальному ремонту, подрядчика, управдома и компанию, которая контролировала ход работ. Мужчина просил заменить трубы отопления, загерметизировать стыки канализационных труб, перестелить вскрытый пол и выплатить 15 тысяч рублей убытков и 700 тысяч компенсации морального вреда.

— Служители Фемиды удовлетворили иск частично, сократив компенсацию вреда до 5000 рублей, — рассказали в пресс-службе областного суда. — Ответчик не согласился с приговором и обжаловал его в Свердловский областной суд. Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции полно исследовал обстоятельства дела. Нарушений норм материального и процессуального права нет. В связи этим решение оставлено без изменения.

Все новости региона
 "Одноклассники" запустили кешбэк-сервис для пользователей
На Украине хотят узаконить запрет трансляций ЧМ-2018 по футболу в России
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату
«Правильный» ремонт жилья поддержат из бюджета
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь