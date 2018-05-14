В Екатеринбурге подрядчик заплатит жителю многоэтажки за плохой капремонт

В Екатеринбурге подрядчик заплатит жителю дома на Ирбитской улице за сорванный капремонт. Работы в многоэтажке проходили с мая по октябрь 2016 года. За это время рабочие должны были отремонтировать фасад, подвал и электро-, тепло- и канализационные сети.

Один из жителей дома — Владимир — посчитал, что работы были сделаны спустя рукава. Это подтвердила и строительная экспертиза. Часть работы не выполнена, а то, что сделано, угрожает жизни людей.

Владимир подал в суд на Региональный фонд содействия Капитальному ремонту, подрядчика, управдома и компанию, которая контролировала ход работ. Мужчина просил заменить трубы отопления, загерметизировать стыки канализационных труб, перестелить вскрытый пол и выплатить 15 тысяч рублей убытков и 700 тысяч компенсации морального вреда.