Смерть экс-главы омской филармонии связали с невостребованностью
Корреспондентам «Первого городского канала» удалось узнать некоторые подробности гибели бывшего директора омской филармонии.
Корреспондентам «Первого городского канала» удалось узнать некоторые подробности гибели бывшего директора омской филармонии.
Как ранее сообщал «СуперОмск», тело Василия Евстратенко нашли в его доме утром, 13 мая. Рядом лежала бумага с текстом, оформленная, как прощальная записка. Предполагаемая причина смерти — асфиксия.
Василий Евстратенко с 1986 года возглавлял театр кукол. До 2014 года руководил омской областной филармонией. В последние годы находился на пенсии. Именно с невостребованностью после выхода на пенсию и связали трагедию. Об этом заявила родственник погибшего.
«Невостребованность в работе», — заявила девушка на вопрос корреспондента «Первого городского канала» о причинах произошедшего.
Сюжет выйдет в 19 часов на этом канале.
9 мая Василию Евстратенко исполнился 71 год. Предварительно, прощание с деятелем культуры состоится 16 мая. Время и место панихиды станут известны позднее.