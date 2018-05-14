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12:54 (мск), источник: СуперОмск

Смерть экс-главы омской филармонии связали с невостребованностью

Корреспондентам «Первого городского канала» удалось узнать некоторые подробности гибели бывшего директора омской филармонии.

Как ранее сообщал «СуперОмск», тело Василия Евстратенко нашли в его доме утром, 13 мая. Рядом лежала бумага с текстом, оформленная, как прощальная записка. Предполагаемая причина смерти — асфиксия.

Василий Евстратенко с 1986 года возглавлял театр кукол. До 2014 года руководил омской областной филармонией. В последние годы находился на пенсии. Именно с невостребованностью после выхода на пенсию и связали трагедию. Об этом заявила родственник погибшего.

«Невостребованность в работе», — заявила девушка на вопрос корреспондента «Первого городского канала» о причинах произошедшего.

Сюжет выйдет в 19 часов на этом канале.

9 мая Василию Евстратенко исполнился 71 год. Предварительно, прощание с деятелем культуры состоится 16 мая. Время и место панихиды станут известны позднее.

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