Смерть экс-главы омской филармонии связали с невостребованностью

Как ранее сообщал «СуперОмск», тело Василия Евстратенко нашли в его доме утром, 13 мая. Рядом лежала бумага с текстом, оформленная, как прощальная записка. Предполагаемая причина смерти — асфиксия.

Василий Евстратенко с 1986 года возглавлял театр кукол. До 2014 года руководил омской областной филармонией. В последние годы находился на пенсии. Именно с невостребованностью после выхода на пенсию и связали трагедию. Об этом заявила родственник погибшего.

«Невостребованность в работе», — заявила девушка на вопрос корреспондента «Первого городского канала» о причинах произошедшего.

Сюжет выйдет в 19 часов на этом канале.