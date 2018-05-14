Для донских студентов открыли новый пункт предпринимателя

Новый центр открыли в Ростовском институте управления, бизнеса и права. Это уже четвертый пункт предпринимателя на Дону. Всего их будет семь.

В каждом пункте студенты могут получить бесплатные консультации представителей Налоговой службы, Агентства предпринимателей, банков, Гарантийного фонда Ростовской области. Специалисты помогают составить бизнес-план и оформить льготный кредит. Также молодежи рассказывают, как использовать франшизу или зарегистрировать ИП.

«Это была идея губернатора. Важно, чтобы при вузах были точки, которые по сервису позволяли бы студентам регистрировать свои микропредприятия либо становится предпринимателями», — сказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.