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13:00 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе только один ТЦ устранил нарушения пожарной безопасности

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе ни один из 44 торговых центров не отвечает требованиям пожарной безопасности. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил и.о. заместителя губернатора города Владимир Татарчук.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно данным Южного регионального центра МЧС России, все 44 торговых центра Севастополя не соответствуют требованиям пожарной безопасности. На 9 из них нарушения допущены при проектировании и переоборудовании. По мнению центра, устранить нарушения без реконструкции невозможно», — отметил он.

По его словам, в то же время прокуратура Севастополя выявила нарушения законов и правил пожарной безопасности в 63 торговых комплексах и центрах. Были выявлены нарушения изоляции электропроводов и кабелей, несоблюдение нормативов эвакуационных проходов, недостаток первичных средств пожаротушения. Некоторые торговые объекты не разработали технические условия и планы эвакуации, не установили системы пожарной сигнализации и оповещения.

«В целях устранения нарушения закона прокуратурой вынесено 43 представления, в том числе начальнику ГУ МЧС по Севастополю, заявлено 18 исков в суд, возбуждено 103 административных производства. В следственные органы направлено три материала для решения вопроса об уголовном преследовании функционеров торгового комплекса “Муссон” за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, служебного подлога и преступной халатности должностных лиц ГУ МЧС России по Севастополю и судебных приставов. По ТЦ “Муссон” уголовное дело уже возбуждено», — подчеркнул чиновник.

По сведения государственного пожарного надзора, в апреле было проверено 65 массовых объектов Севастополя, включая 44 торговых центра. «Выявлено 1539 нарушений требований пожарной безопасности, из них 1212 (79%) в торговых центрах», — отметил Татарчук.

При этом только один ТЦ устранил нарушения законодательства. «Запрет на его эксплуатацию снят, за исключением антресольного этажа», — добавил Татарчук.

Немало нарушений было выявлено и в ходе проверок объектов подведомственных структур правительства. В частности, в зданиях главного управления культуры выявлено 350 нарушений, в учреждениях здравоохранения — 42. Устранить их должны в 2018—2019 годах.

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