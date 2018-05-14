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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

На озеро Шенфлиз в Калининграде завезли 160 тонн песка и разрешат купаться

Калининградское озеро Шенфлиз, на котором было запрещено купаться с 2015 года, этим летом снова готово принять отдыхающих. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава калининградского клуба закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи» Кирилл Порошин.

Активисты клуба провели первый субботник на Шенфлизе в августе 2016 года. За это время восстановили экосистему водоема и сделали Шенфлиз не просто снова пригодным для купания, но и самым чистым озером в Калининграде.

— В прошлом году мы завезли 100 тонн песка для пляжа, в этом году — 60 тонн. Сделали большую песчаную косу. Дело в том, что когда озеро снова зажило, поднялась вода, пляж пришлось восстанавливать. В этом году там поставят спасателей — заступаем на пост совместно с ГО и ЧС, — рассказал Порошин.

На днях «моржи» выпустили в озеро очередную порцию рыбы и раков. И песок, и мальков «моржи» приобретают за счет взносов членов клуба зимнего плавания.

— Мы регулярно запускаем рыб, которые являются фильтраторами воды — они поедают водоросли и продукты гниения. В озере уже живут карп, форель, толстолобик, белый амур, голубые раки. Сейчас запустили красивых карасей кои, они выглядят как золотые рыбки. Конечно, это недешевое удовольствие. Но некоторые владельцы рыбных хозяйств идут навстречу, помогают, — говорит глава «Янтарных моржей».

По словам Кирилла Порошина, «моржи» препятствуют браконьерам, а рыбалку с удочкой одобряют. Главное требование — чтобы все отдыхающие убирали за собой. Несмотря на постоянные субботники, с территории озера все еще приходится выносить много мусора.

— Последний раз, когда убирали, нашли архивную документацию станции Дзержинская-новая, раскиданную по всему озеру, и бутылки спиртного. В ближайшее время обратимся к железнодорожникам, покажем им видео и фотографии, — рассказал глава «Янтарных моржей».

В марте на озере проводили совместные со спасателями ГО и ЧС учения. 15-летний участник клуба закаливания изображал провалившегося в прорубь, а спасатели показывали, что в таком случае нужно делать. В этом году «моржи» обещают начать строить базу зимнего плавания, чтобы была возможность привлекать к этому виду спорта все больше калининградцев.

— У нас 10 человек клуба «Янтарные моржи» выполнили норматив «белый медведь» — полкилометра в ледяной воде (температурой 0,2 градуса). А с Кубка мира по зимнему плаванию, который проходил в Минске, ребята привезли восемь медалей, из которых четыре золотые, — рассказывает Кирилл Порошин.

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