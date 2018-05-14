Раненую сову спасли от стаи ворон в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 14 мая.
Нижний Новгород. 14 мая.
Раненую сову, которую атаковала стая ворон, обнаружили местные жители и сообщили об этом специалистам. Прибывшие на место сотрудники Госохотнадзора выяснили, что найденыш — самец длиннохвостой неясыти.
«Птицу изъяли, сейчас ей оказывают необходимую помощь. Решается вопрос о возвращении совы в естественную среду после ее полного выздоровления», — говорится в сообщении.
«Длиннохвостка», или уральская неясыть, относится к семейству настоящих сов. Это одна из самых крупных неясытей — в длину она достигает 70 см.
В России длиннохвостая неясыть встречается достаточно часто, однако, в целом, относится к охраняемым видам.