Раненую сову спасли от стаи ворон в Нижнем Новгороде

Раненую сову, которую атаковала стая ворон, обнаружили местные жители и сообщили об этом специалистам. Прибывшие на место сотрудники Госохотнадзора выяснили, что найденыш — самец длиннохвостой неясыти.

«Птицу изъяли, сейчас ей оказывают необходимую помощь. Решается вопрос о возвращении совы в естественную среду после ее полного выздоровления», — говорится в сообщении.

«Длиннохвостка», или уральская неясыть, относится к семейству настоящих сов. Это одна из самых крупных неясытей — в длину она достигает 70 см.