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12:51 (мск), источник: Интерфакс

Раненую сову спасли от стаи ворон в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 14 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сотрудники Госохотнадзора спасли длиннохвостую неясыть в поселке Гнилицы в Нижнем Новгороде, сообщает комитет по охране объектов животного мира Нижегородской области.

Раненую сову, которую атаковала стая ворон, обнаружили местные жители и сообщили об этом специалистам. Прибывшие на место сотрудники Госохотнадзора выяснили, что найденыш — самец длиннохвостой неясыти.

«Птицу изъяли, сейчас ей оказывают необходимую помощь. Решается вопрос о возвращении совы в естественную среду после ее полного выздоровления», — говорится в сообщении.

«Длиннохвостка», или уральская неясыть, относится к семейству настоящих сов. Это одна из самых крупных неясытей — в длину она достигает 70 см.

В России длиннохвостая неясыть встречается достаточно часто, однако, в целом, относится к охраняемым видам.

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