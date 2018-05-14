«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии.
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии.
Жительница Мурманска Анна поступила в норвежский институт, провела там несколько лет и переехала в Голландию. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в двух европейских странах.
Первые впечатления.
У меня никогда не было цели жить за границей, но попробовать хотелось. Живя в Мурманске, я часто ездила в Норвегию. Там мне нравилось все — страна, люди, образ жизни, язык. Будучи подростком, я мечтала учиться в Италии, но побывав там, поняла, что это не мое. Комфорта среди итальянцев я не почувствовала, они оказались слишком темпераментными людьми.
Спокойные норвежцы и северная природа мне были ближе. По окончании университета в Москве я поступила в магистратуру Тромсё. Процесс несложный: отправила документы, прошла интервью по скайпу с профессором, а через пару месяцев мы уже пили вино с норвежским сыром у нее на террасе. Учебную визу дают без проблем, единственное условие — отправить на счет университета около 100 тысяч крон, которые вернут уже в Норвегии. Само обучение бесплатное, перевод денег — это гарантия, что тебе есть чем обеспечивать свое проживание из расчета 10 тысяч крон в месяц.
Стипендии на моей программе не было. В 2015 году впервые ощутимо скакнул курс валют, поэтому переводить почти миллион было боязно, но мы рискнули, и в итоге все получилось. Многие студенты из СНГ берут кредит или занимают у знакомых, а потом сразу переводят деньги обратно, устраиваются на работу и живут уже на заработанные.
Работу студентам найти несложно. В Европе в основном не принято работать по специальности во время учебы (в Москве у всех были стажировки, а с третьего курса у многих уже была и полноценная работа). И норвежские, и иностранные студенты подрабатывают в основном в кафе, магазинах, отелях.
В Тромсё была еще особая возможность — туристический гид. В сезон северного сияния — с сентября по март — маленький город наполняется туристами, каждый вечер десятки автобусов везут их на поиски северного сияния (в городе якобы мешает свет, но это скорее уловка). Работа сложная, ночная, и устроиться непросто: необходимо знание нескольких языков и фотографии (снимать северное сияние даже профессиональной камерой трудно). Кроме того, конкуренция на место гида очень высокая.
Каждый сезон в Тромсё приезжает огромное количество молодежи со всего мира работать гидами — незабываемый опыт и отличная оплата. За нее же берутся некоторые студенты. Из моих знакомых на эту работу решился один итальянец, и уже с первой зарплаты купил себе MacBook, линзы для фотоаппарата и наделал нам кучу пиццы. Неплохо для подработки!
Мне такой вариант не подходил: язык был только английский, а нужно два европейских. Норвежский я начинала учить еще в Москве. В итоге пошла работать в кофейню бариста. Было интересно, много практики языка — я была единственным иностранным работником. Со всеми быстро сдружились. Вообще говорят, что норвежцы (да и скандинавы в целом) не очень социальные люди (как в комиксах Finnish nightmare). На самом деле они просто уважают свое и чужое личное пространство, и им нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Остальное зависит от конкретной личности.
Уважение и любовь.
Наша преподаватель норвежского говорила: если ваша коллега приходит на работу в слезах и говорит, что рассталась с парнем, стоит сказать «мне очень жаль», но ни в коем случае не спрашивать «почему?». Если
Норвежцы — приятные люди, они очень ценят и любят природу, семью, дом. Они крайне лояльны к иностранцам, в школах можно увидеть, что все дружат — норвежцы, иранцы, поляки… Кстати, даже школьники стараются подрабатывать: лет с 14 уже можно работать в выходные и на каникулах.
Сейчас Норвегия — очень богатая страна, люди могут себе многое позволить (даже я, работая бариста 20 часов в неделю, получала достаточно, чтобы платить аренду, вполне неплохо жить, путешествовать и даже
Самый большой шок вызвала медицина в Норвегии. В целом подход, возможно, имеет
Отношение к русским в принципе спокойное. Сталкивалась со стереотипами три раза. Первый — когда два парня из Австрии пришли в ужас: «В
Кстати, не меньше шокировали некоторые русские. С нами училась девочка из Сибири, в большинстве случаев приятная в общении, но время от времени из нее вылетали высказывания в духе «я ненавижу всех американцев», «Путин — супер, потому что его все боятся». Однажды она сказала прямо в лицо моему английскому другу-гею: «Геи — это омерзительно».
Очень сложно развеивать стереотипы, когда
Сложности учебы.
Отличается процесс учебы. Вся теория — самостоятельное изучение. Университет — это практика. Я изучала бизнес, большую часть времени мы работали с разными компаниями, стартапами, внутренними проектами университета. Было действительно интересно. Очень шокировали выпускные проекты. Всем достались инновационные штуки, нужно было погрузиться в совсем новую сферу, не то что написать
Мне достался проект арктических подводных биороботов. Ездила на Шпицберген изучать микробиологию и биоинженерию. В школе по физике у меня была двойка с минусом, по биологии — тройка с плюсом. А здесь я оказалась на лекции с докторами наук и PhD со всего мира, носила арктический костюм для полевых исследований, училась стрелять из ружья (на Шпицбергене белых медведей больше, чем людей) — и это все в рамках, грубо говоря, MBA. Вообще за два года было много интересных преподавателей: некоторые устраивали медитацию в начале лекции, другие предлагали переместиться на пляж, со многими вечером собирались в баре выпить вина и поболтать, даже в гости друг к другу ходили. Кстати, если в Норвегии идешь на домашнюю вечеринку — все напитки приносишь с собой (и уносишь, если не допил). Наверное, потому, что алкоголь здесь очень дорогой.
Нравится, что в Норвегии, да и вообще в Европе, нет никакого давления на молодежь в духе «после школы надо сразу в университет, не поступишь — жизнь кончена». После университета — работа, семья, дети, все по плану. В Норвегии практически никто не идет в университет сразу после школы. Многие берут пару лет перерыва, работают, решают, чем действительно хотят заниматься, а не учатся «лишь бы высшее получить». В моей группе самые младшие были я и девочка из Украины. Остальные — 26−30, даже были трое ребят из США, Финляндии и Индонезии, которым к моменту выпуска было уже по 35.
После учебы можно остаться в Норвегии, многие находят работу — может, не сразу, но находят. Моя одногруппница из Украины вместе со студентом технического факультета придумали
Из Норвегии в Голландию.
Я планировала оставаться, но так сложилось, что переехала в Голландию. Тут все
Зарплаты достойные, хотя с норвежскими не сравнить. В любой момент можно съездить во Францию, Германию, Бельгию — все очень близко, да и самолеты по Европе дешевые: например, в Италию можно слетать за 20 евро. Голландия — очень красивая страна, тут тебя окружает история, архитектура, каналы, велосипеды… Люди открытые, добродушные. Все говорят
Немного шокировал процесс открытия банковского счета: в Норвегии подаешь заявку онлайн, и через три дня карта — в почтовом ящике. В Голландии вызвали на собеседование, почти час задавали вопросы, спрашивали про связь с Кипром, Кубой, США. Оказалось, клиенты из России относятся к группе географического риска. Менеджер даже показал колонку — Сирия, Россия, Куба, Ирак. Было немного обидно, но в итоге карту я
Еще одно впечатление — иностранцы в Голландии. В Facebook есть группы «экспаты в Гааге/Осло/Париже…», где иностранцы делятся опытом жизни в новой для себя стране, задают вопросы, даже находят друзей. Меня впечатлил уровень социальной инициативы приезжих. Регулярно
Видно, что людям важно делать
Голландия — комфортная для жизни страна. Ну и вообще, каждая новая страна — это новые впечатления, опыт. Но в планах остается возвращение в Норвегию через