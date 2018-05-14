В Свердловской области изменят маршруты почтальонов из-за подтопления почтовых трактов

Кроме того, в Гагаринское районе (поселок Гари) выполнены первые рейсы в отдаленные населенные пункты на лодке.

«В труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от “большой земли” речными преградами, проживает свыше 2 тыс. человек. Несмотря на сложные условия доставки в этих районах, Почта России будет обеспечивать местных жителей почтовыми услугами и доставлять почту и социальные выплаты вовремя», — пояснили в организации.