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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В Свердловской области изменят маршруты почтальонов из-за подтопления почтовых трактов

Как сообщает пресс-службе Свердловского филиала Почты России, из-за весенних паводков почтовики региона меняют маршруты и приступают к доставке почты с помощью паромных переправ и подвесных пешеходных мостов.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, в Гагаринское районе (поселок Гари) выполнены первые рейсы в отдаленные населенные пункты на лодке.

«В труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от “большой земли” речными преградами, проживает свыше 2 тыс. человек. Несмотря на сложные условия доставки в этих районах, Почта России будет обеспечивать местных жителей почтовыми услугами и доставлять почту и социальные выплаты вовремя», — пояснили в организации.

Артем Гирш

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