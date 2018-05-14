Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Сделать деньги
15Замуж за принца
13:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Приставы внесли в стоп-лист восемьдесят тысяч прикамцев

ПЕРМЬ, 14 мая, ФедералПресс. Судебные приставы Прикамья накануне летнего сезона анонсировали акцию «Долги — путешествию враги!».

В стоп-лист с запретом на выезд заграницу числится 80 тысяч пермяков, предупреждает краевое УФССП. Их совокупные долги превышают 42 млрд рублей. При этом судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника составляет 30 тысяч рублей. Если должник два месяца не реагирует на возбуждение исполнительного производства, то помешать заграничному вояжу может долг всего лишь в 10 тысяч рублей. Эта же сумма долга послужит барьером для злостных неплательщиков алиментов.

Для снятия временного ограничения необходимо выплатить долги в полном объеме и подтвердить это документально. Но процедура отмены занимает срок до двух недель. В службе приставов уточнили, что более 3 тысяч граждан погасили долги на сумму свыше 1 млрд рублей, чтобы выехать заграницу.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату
«Правильный» ремонт жилья поддержат из бюджета
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь