Приставы внесли в стоп-лист восемьдесят тысяч прикамцев

В стоп-лист с запретом на выезд заграницу числится 80 тысяч пермяков, предупреждает краевое УФССП. Их совокупные долги превышают 42 млрд рублей. При этом судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника составляет 30 тысяч рублей. Если должник два месяца не реагирует на возбуждение исполнительного производства, то помешать заграничному вояжу может долг всего лишь в 10 тысяч рублей. Эта же сумма долга послужит барьером для злостных неплательщиков алиментов.