Приставы внесли в стоп-лист восемьдесят тысяч прикамцев
ПЕРМЬ, 14 мая, ФедералПресс. Судебные приставы Прикамья накануне летнего сезона анонсировали акцию «Долги — путешествию враги!».
ПЕРМЬ, 14 мая, ФедералПресс. Судебные приставы Прикамья накануне летнего сезона анонсировали акцию «Долги — путешествию враги!».
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Для снятия временного ограничения необходимо выплатить долги в полном объеме и подтвердить это документально. Но процедура отмены занимает срок до двух недель. В службе приставов уточнили, что более 3 тысяч граждан погасили долги на сумму свыше 1 млрд рублей, чтобы выехать заграницу.