Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Необычная фотосессия беременной-инвалида восхитила соцсети
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Сделать деньги
15Замуж за принца
13:00 (мск), источник: СуперОмск

Бывший и.о.ректора омской медакадемии Охлопков раскрыл свои доходы

Обнародованы данные декларации бывшего исполняющего обязанности ректора омского государственного медицинского университета Виталия Охлопкова за 2017 год.

Доход экс-главы вуза за упомянутый период составил 2,46 миллиона рублей. У него в собственности находятся ¼ и 1/12 доли в двух домах площадью 48,4 квадратных метра каждый, 2 земельных участка в 15 соток. Также он пользуется жилым домом в 351 квадратных метра.

Читайте также
Опубликованы доходы ректора омского автодорожного университета Жигадло

Отметим, что по итогам 2016 года ректор медицинского вуза показал доход в 2, 7 миллиона рублей.

В свою очередь, супруга Виталия Охлопкова задекларировала 5,9 миллиона рублей. Она владеет участком площадью 16 соток, в общей долевой собственности находятся ½ участка площадью 519 квадратных метра и дом площадью 351 квадратов.

Интересно, что с апреля 2018 года обязанности ректора вуза исполняет Мария Ливзан. С лета 2016 года до апреля 2018 года должность о.о. главы вуза занимал Виталий Охлопков. Сейчас он работает первым проректором, проректором по финансово-экономической деятельности ОмГМУ.

Отметим, что наиболее значительный доход оказался у ректора Омского государственного технического университета Анатолий Косых, 5,5 миллиона рублей.

Ректор омского государственного университета Алексей Якуб задекларировал 2,7 миллиона рублей. Глава СибАДИ Александр Жигадло указал 2,6 миллиона рублей доходов. И.о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков задекларировал 2,5 миллиона рублей. Получается, что доходы и.о. ректора ОмГМУ Виталия Охлопкова самые скромные.

Все новости региона
 В Омске детей выселяют из детского сада. Причины известны
Бывший и.о.ректора омской медакадемии Охлопков раскрыл свои доходы
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату
«Правильный» ремонт жилья поддержат из бюджета
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь