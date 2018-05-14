Бывший и.о.ректора омской медакадемии Охлопков раскрыл свои доходы

Доход экс-главы вуза за упомянутый период составил 2,46 миллиона рублей. У него в собственности находятся ¼ и 1/12 доли в двух домах площадью 48,4 квадратных метра каждый, 2 земельных участка в 15 соток. Также он пользуется жилым домом в 351 квадратных метра.

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Отметим, что по итогам 2016 года ректор медицинского вуза показал доход в 2, 7 миллиона рублей.

В свою очередь, супруга Виталия Охлопкова задекларировала 5,9 миллиона рублей. Она владеет участком площадью 16 соток, в общей долевой собственности находятся ½ участка площадью 519 квадратных метра и дом площадью 351 квадратов.

Интересно, что с апреля 2018 года обязанности ректора вуза исполняет Мария Ливзан. С лета 2016 года до апреля 2018 года должность о.о. главы вуза занимал Виталий Охлопков. Сейчас он работает первым проректором, проректором по финансово-экономической деятельности ОмГМУ.

Отметим, что наиболее значительный доход оказался у ректора Омского государственного технического университета Анатолий Косых, 5,5 миллиона рублей.