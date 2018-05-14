Бывший и.о.ректора омской медакадемии Охлопков раскрыл свои доходы
Обнародованы данные декларации бывшего исполняющего обязанности ректора омского государственного медицинского университета Виталия Охлопкова за 2017 год.
Обнародованы данные декларации бывшего исполняющего обязанности ректора омского государственного медицинского университета Виталия Охлопкова за 2017 год.
Доход
Отметим, что по итогам 2016 года ректор медицинского вуза показал доход в 2, 7 миллиона рублей.
В свою очередь, супруга Виталия Охлопкова задекларировала 5,9 миллиона рублей. Она владеет участком площадью 16 соток, в общей долевой собственности находятся ½ участка площадью 519 квадратных метра и дом площадью 351 квадратов.
Интересно, что с апреля 2018 года обязанности ректора вуза исполняет Мария Ливзан. С лета 2016 года до апреля 2018 года должность о.о. главы вуза занимал Виталий Охлопков. Сейчас он работает первым проректором, проректором по
Отметим, что наиболее значительный доход оказался у ректора Омского государственного технического университета Анатолий Косых, 5,5 миллиона рублей.
Ректор омского государственного университета Алексей Якуб задекларировал 2,7 миллиона рублей. Глава СибАДИ Александр Жигадло указал 2,6 миллиона рублей доходов. И.о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков задекларировал 2,5 миллиона рублей. Получается, что доходы и.о. ректора ОмГМУ Виталия Охлопкова самые скромные.