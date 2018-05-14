На рынке в Воронеже инспекторы нашли саженцы без документов
Также в продаже были семена, которые не включены в реестр.
Также в продаже были семена, которые не включены в реестр.
Сотрудники регуправления Россельхознадзора нашли нарушения на рынке «Машмет» — филиале рынка «Южный» в Воронеже. Там были обнаружены факты торговли саженцами без документов, сообщила
Во время рейда инспекторы также выявили случаи продажи семян овощных культур, которые не включены в Росреестр. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
Сотрудники управления напомнили воронежцам, что при покупке саженцев на рынках нужно спрашивать у продавцов документы на них. Также перед приобретением следует проверить названия растений в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.