Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Необычная фотосессия беременной-инвалида восхитила соцсети
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Ольга Бузова заметно похудела
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
15Замуж за принца
13:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На рынке в Воронеже инспекторы нашли саженцы без документов

Также в продаже были семена, которые не включены в реестр.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регуправления Россельхознадзора нашли нарушения на рынке «Машмет» — филиале рынка «Южный» в Воронеже. Там были обнаружены факты торговли саженцами без документов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 14 мая.

Во время рейда инспекторы также выявили случаи продажи семян овощных культур, которые не включены в Росреестр. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Сотрудники управления напомнили воронежцам, что при покупке саженцев на рынках нужно спрашивать у продавцов документы на них. Также перед приобретением следует проверить названия растений в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.

Все новости региона
В Воронежской области открыли скульптуру «Ева и Адам с райским яблоком»
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату
«Правильный» ремонт жилья поддержат из бюджета
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь