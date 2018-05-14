На рынке в Воронеже инспекторы нашли саженцы без документов

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регуправления Россельхознадзора нашли нарушения на рынке «Машмет» — филиале рынка «Южный» в Воронеже. Там были обнаружены факты торговли саженцами без документов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 14 мая.

Во время рейда инспекторы также выявили случаи продажи семян овощных культур, которые не включены в Росреестр. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.