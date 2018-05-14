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14:27 (мск), источник: Моя Планета

Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин

Исследование выявило, что женщины оказались лучшими сомелье, чем мужчины.

Мадридский политехнический институт провел исследование, в ходе которого 208 добровольцам предложили слепой тест шести вин: двух белых, розового и трех красных. Мужчины в целом реагировали более эмоционально и давали винам завышенные оценки, тогда как женщины, хоть и реагировали более прохладно, замечали значительно больше вкусовых различий между винами.

В ходе исследования также выяснилось, что пожилые люди давали винам значительно более высокие оценки, чем люди среднего возраста и молодежь: последние проявляли наибольшую привередливость к вкусовым качествам вин. Также выяснилось, что легкие цветочные и фруктовые ноты вызывают у участников теста положительные эмоции, тогда как лакричные, гвоздичные и ванильные чаще всего не нравятся. В прошлом году в образовательное учреждение Court of Master Sommeliers поступило 13 человек, из которых только одна была женщиной. Исследователи считают, что традиционные гендерные роли в вопросах дегустации вин следует пересмотреть.

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