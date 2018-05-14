Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Необычная фотосессия беременной-инвалида восхитила соцсети
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:11 (мск), источник: ТАСС

Аллея Героев появилась на заводе имени Калинина в Екатеринбурге

ТАСС, 14 мая. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил Аллею Героев, открывшуюся на одном из крупнейших предприятий ОПК в Екатеринбурге — Машиностроительном заводе им. Калинина (ПАО «МЗИК»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Аллея, в центре которой расположен монумент с именами Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, работавших на ЗиКе, была открыта в честь 150-летия завода. Для калининцев это символ преемственности поколений, знак того, что сегодняшние рабочие и инженеры гордятся легендарным прошлым предприятия и его героями», — сказано в сообщении.

Освятив скульптурную композицию, архипастырь подчеркнул значимость трудовых и боевых подвигов выдающихся калининцев, которые они совершали во имя любви к своей Родине, а также отметил важность сохранения памяти о них у нынешнего поколения.

О заводе.

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».

С конца 1950-х годов специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, а также выпускает гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.

Все новости региона
 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Немцы таким образом заглушали стоны и плач своих жертв
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Кудрин принял предложение возглавить Счетную палату
Названы самые популярные российские курорты
Загадочное морское существо вымыло на филиппинский пляж (фото)
Путин и Пашинян провели первую встречу
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь