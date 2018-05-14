Аллея Героев появилась на заводе имени Калинина в Екатеринбурге

«Аллея, в центре которой расположен монумент с именами Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, работавших на ЗиКе, была открыта в честь 150-летия завода. Для калининцев это символ преемственности поколений, знак того, что сегодняшние рабочие и инженеры гордятся легендарным прошлым предприятия и его героями», — сказано в сообщении.

Освятив скульптурную композицию, архипастырь подчеркнул значимость трудовых и боевых подвигов выдающихся калининцев, которые они совершали во имя любви к своей Родине, а также отметил важность сохранения памяти о них у нынешнего поколения.

О заводе.

ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург» ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей».