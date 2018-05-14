В Сочи ограничат движение транспорта из-за соревнований по триатлону
В Сочи 1 и 2 июня пройдет открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону.
В Сочи 1 и 2 июня пройдет открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону.
В эти дни планируется введение временного ограничения движения автомобилей по маршруту проведения соревнования. Также изменится график движения общественного транспорта, сообщили в
Схему движения изменят на улицах Голубой, Триумфальной, на бульваре Морском и Краснополянском шоссе. Ограничений будут действовать с 6:00 до 16:00.