Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Аккуратно, грабли: в Германии резко сменили позицию по РФ» — СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Опрос: кто в вашей семье больше зарабатывает?
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Дробыш объяснил причину успеха певицы из Израиля на "Евровидении"
NI: РФ не нужны Су-57, у них есть кое-что другое
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:30 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи ограничат движение транспорта из-за соревнований по триатлону

В Сочи 1 и 2 июня пройдет открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону.

Источник: ЮГА.ру

В эти дни планируется введение временного ограничения движения автомобилей по маршруту проведения соревнования. Также изменится график движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Схему движения изменят на улицах Голубой, Триумфальной, на бульваре Морском и Краснополянском шоссе. Ограничений будут действовать с 6:00 до 16:00.

Все новости региона
 Одноглазый грузовик и Пшадская дева. Легенды Краснодарского края
Самый точный гороскоп на 2018 год
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Названы самые популярные российские курорты
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь