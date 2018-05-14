В Волгограде 20 мая пройдет большой велопарад
Волгоградцев приглашают принять участие в большом велопараде, который пройдет 20 мая за развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах.
Волгоградцев приглашают принять участие в большом велопараде, который пройдет 20 мая за развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, сбор участников пройдет в 12:00 у Царицынской Оперы в Краснооктябрьском районе и у ДK имени Петрова в Советском районе, а старт — в 13:00. Велосипедисты проедут по проспекту Ленина и улицам