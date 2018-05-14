Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Аккуратно, грабли: в Германии резко сменили позицию по РФ» — СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
В Казахстане открыли экомечеть на солнечных батареях
Ольга Бузова заметно похудела
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Ерохин — топ или ни о чем? Сборная России по итогам 30-го тура
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 20 мая пройдет большой велопарад

Волгоградцев приглашают принять участие в большом велопараде, который пройдет 20 мая за развитие велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, сбор участников пройдет в 12:00 у Царицынской Оперы в Краснооктябрьском районе и у ДK имени Петрова в Советском районе, а старт — в 13:00. Велосипедисты проедут по проспекту Ленина и улицам Рабоче-Крестянской и Электролесовской. Участников парада ждут сюрпризы и конкурсы. Добавим, что 18 мая пройдет еще одна акция — «На работу на велосипеде!». Для участников в этот день будут организованы энергетические точки, в которых каждый сможет получить значок, бананы и воду. Найти их можно будет по следующим адресам:

  • парк «Семейный», Дзержинский район;
  • площадь Возрождения, Краснооктябрьский район;
  • бульвар Энгельса, Красноармейский район;
  • Аллея Героев, Центральный район.
Все новости региона
Нужно ли сегодня быть грамотным? Филолог о том, как меняется русский язык
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Названы самые популярные российские курорты
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Дожили. Айфон обвинили в крушении самолета Причиной катастрофы могли стать iPad mini и iPhone 6S.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь