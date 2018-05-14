В Волгограде 20 мая пройдет большой велопарад

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, сбор участников пройдет в 12:00 у Царицынской Оперы в Краснооктябрьском районе и у ДK имени Петрова в Советском районе, а старт — в 13:00. Велосипедисты проедут по проспекту Ленина и улицам Рабоче-Крестянской и Электролесовской. Участников парада ждут сюрпризы и конкурсы. Добавим, что 18 мая пройдет еще одна акция — «На работу на велосипеде!». Для участников в этот день будут организованы энергетические точки, в которых каждый сможет получить значок, бананы и воду. Найти их можно будет по следующим адресам: