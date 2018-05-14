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16:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре продлили прием заявок на аккредитацию авто на время ЧМ-2018

Прием заявок для жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов Самары на аккредитацию личных автомобилей на время ЧМ-2018 продлили до 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, получение пропуска стало необходимо в связи с тем, что в период проведения мундиаля дороги вокруг площади имени В. В. Куйбышева и стадиона «Самара Арена» будут перекрыты, и попасть домой или на работу можно будет только с их помощью. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева, а 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля этот периметр увеличится. Также в дни матчей будет ограничиваться движение на улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и на улице Арена 2018 от Волжского шоссе до улицы Демократической.

Для подачи заявки на аккредитацию необходимо предъявить следующие документы и/или их копии: паспорт или документ его заменяющий; свидетельство о регистрации по месту пребывания; свидетельство о регистрации транспортного средства; страховой полис ОСАГО. Также нужно будет написать заявление и согласие на обработку персональных данных.

Пункты приема заявлений:

Самарский район

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ «Школа № 15», каб. № 106; г. Самара, ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ «Школа № 63», каб. № 7; г. Самара, ул. Некрасовская, д. 40, Общественная приемная администрации Самарского района.

Режим работы: с 10−00 до 20−00, суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Телефоны для справок:

оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно); Общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн. -чт. с 08−30 до 17−30, пт. с 08−30 до 16−30 перерыв с 12−30 до13−18).

Ленинский район

г. Самара, ул. Вилоновская д. 2А, ТОС Струковский, г. Самара, ул. Ленинская д. 156; г. Самара, ул. Самарская д. 203; общественная приемная Администрации Ленинского внутригородского района г. о. Самара; г. Самара, ул. Чернореченская д. 49А, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Режим работы: с 10−00 до 20−00, суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.

Ленинский и Самарский районы

Самара, ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики Администрации Самары), кабинет № 7.

Режим работы: пн. -чт. с 08−30 до 17−30, пт. с 08−30 до 16−30 перерыв с 12−30 до13−18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Кировский район

г. Самара ул. Свободы, 194, Общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара; г. Самара пр. Кирова, 155А, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Режим работы: в будние дни с 10−00 часов до 20−00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9−00 часов до 15−00 часов.

Телефоны для справок:

Оперативный дежурный: 8 (846) 995 05 26 (круглосуточно); Общественная приемная администрации Кировского района: 931−56−31, 995−13−05, 8 937 202 99 06 (пн. -чт. с 08−30 до 17−30, пт. с 08−30 до 16−30 перерыв с 12−30 до 13−18).

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