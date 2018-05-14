Метаанализ доказал пользу транскраниальной стимуляции мозга после инсульта

Кроме того, такая стимуляция также может помочь улучшить моторные навыки неосновной руки здоровых людей. Статья опубликована в журнале European Journal of Neurology.

Перенесшие инсульт пациенты нередко испытывают трудности с функционированием конечностей, чаще всего — рук. Реабилитация может помочь вернуть или частично восстановить нормальную работу конечностей, но только в течение первого полугода: по истечении этого периода вероятность успешного восстановления минимальна. Основным методом реабилитации до сих пор считается лечебная гимнастика, а также тренировка потерянных навыков мелкой моторики. Процесс восстановления, однако, может быть утомительным и сложным для пациента.

Другой метод, довольно многообещающий, — стимуляция коры больших полушарий. Сенсомоторные зоны головного мозга, отвечающие за обработку движений и осязаний, расположены в лобных долях вокруг центральной борозды. Будучи частью коры больших полушарий, эти зоны достаточно легко стимулировать: причем как с помощью внедряемых электродов, так и неинвазивно — при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) или же микрополяризации. При этом неинвазивная стимуляция — метод не самый точный: кора стимулируется через скальп, поэтому зачастую добиться можно только грубого, рефлективного моторного ответа.

Разумеется, для восстановления точных движений (необходимых, например, для письма или хватания предметов) стимуляция должна быть максимально точной; из-за этого задача неинвазивной стимуляции сводится к восстановлению базовых моторных навыков, а точные изучаются достаточно редко. Для того, чтобы суммировать известные данные о применении неинвазивной стимуляции в реабилитации точных моторных навыков, ученые под руководством Авроры Тибо (Aurore Thibaut) провели метаанализ исследований, посвященных применению неинвазивных методов стимуляции головного мозга для восстановления точных движений верхних конечностей у пациентов и их улучшения у здоровых людей в неосновной руке (в правой для левшей и левой для правшей).

Всего авторы работы проанализировали 29 исследований, в которых суммарно принял участие 351 постинсультный пациент и 152 здоровых участника. Проанализировав данные, ученые выяснили, что ритмическая ТМС (рТМС — стимуляция короткими магнитными импульсами) эффективна (p = 0,05) в восстановлении функции конечностей постинсультных пациентов. Для здоровых участников были доступны исследования только с использованием микрополяризации: она оказалась эффективна как для них (p = 0,04), так и для пациентов, проходящих реабилитацию (p = 0,01).

Таким образом, методы неинвазивной стимуляции коры головного мозга могут быть эффективны для восстановления или улучшения функций конечностей. Авторы метаисследования надеются, что их результаты приведут к тому, что такой метод будет чаще применяться на практике, а не только в исследованиях.

Еще один многообещающий способ применения неинвазивной стимуляции — лечение психических расстройств и состояний. Недавно, например, ученые успешно применили рТМС для избавления пациентов с резистентной клинической депрессией от суицидальных мыслей.