Семья погибшего в Сирии летчика получит 1 млн рублей из бюджета Новосибирской области

«Один миллион рублей будет направлен из резервного фонда правительства области на оказание единовременной материальной помощи семье жителя нашего региона — военного летчика, погибшего при исполнении воинского долга. Соответствующий проект распоряжения… одобрен 14 мая на заседании правительства Новосибирской области под председательством главы региона Андрея Травникова», — говорится в сообщении.

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Проект распоряжения разработан по поручениям министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина и временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии 6 марта примерно в 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Все они были российскими военнослужащими.

Денис Сафронов родился в Новосибирске, прошел подготовку в Новосибирском учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и самолете Як-52. В 2013 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. После этого проходил службу вторым пилотом на самолете Ан-26 в Ленинградской области. Поездка в Сирию была для 27-летнего летчика первой боевой командировкой.