Новые участки городских улиц готовят к ремонту
В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова — 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке
В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова — 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке
В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова — 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке
Заместитель руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк: «Учитывайте изменения в схемах организации дорожного движения. Есть участки, на которых вы заблаговременно знаете, что происходят работы, поэтому корректируйтесь уже сейчас относительно того, в какую точку города вам необходимо доехать. Учитывайте то, что идут работы. Постараемся въездную группу освободить уже в начале июня для того, чтобы можно было обеспечить поток основной для движения. Но мы все терпим. В любом случае мы все работаем на то, чтобы город стал лучше.».