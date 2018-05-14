Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Необычная фотосессия беременной-инвалида восхитила соцсети
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Александр Кержаков расстался с женой
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10Историческая встреча лидеров двух Корей
14:04 (мск), источник: Вести - Красноярск

Новые участки городских улиц готовят к ремонту

В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова — 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке Светлогорская-Урванцева появятся автобусные остановки и пешеходный переход.

В ближайшее время в Красноярске произведут ремонт на семи дорожных объектах. На перекрестке Водопьянова — 9 мая будет организована дополнительная полоса для поворота направо. На перекрестке Светлогорская-Урванцева появятся автобусные остановки и пешеходный переход. Переулок Сибирский будет оснащен тротуарами, а для водителей откроют поворот налево на улицу Крайняя. На улице Дубровинского в районе Речного вокзала организуют перекресток с островком для пешеходов, на котором сейчас парковка. Съезд с улицы Копылова на Робеспьера будет четырёхполосным. А также появятся пешеходные переходы на перекрестках Робеспьера-Бограда и Бограда-Деповкая.

Заместитель руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк: «Учитывайте изменения в схемах организации дорожного движения. Есть участки, на которых вы заблаговременно знаете, что происходят работы, поэтому корректируйтесь уже сейчас относительно того, в какую точку города вам необходимо доехать. Учитывайте то, что идут работы. Постараемся въездную группу освободить уже в начале июня для того, чтобы можно было обеспечить поток основной для движения. Но мы все терпим. В любом случае мы все работаем на то, чтобы город стал лучше.».

Все новости региона
 Звезду "Каменской" и "Марша Турецкого" похоронили в Москве
В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Кудрин принял предложение возглавить Счетную палату
Названы самые популярные российские курорты
Загадочное морское существо вымыло на филиппинский пляж (фото)
Путин и Пашинян провели первую встречу
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь