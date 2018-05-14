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13:54 (мск), источник: Om1.ru

Летом омичи смогут отправиться на пеликаньи острова, к латышам и в казахские аулы

Такие туры предлагают совершить по Омской области.

Сегодня, 14 мая, состоялась пресс-конференция «В отпуск по Омской области. Новый туристический сезон». Заместитель министра культуры Омской области Анна Статва рассказала, какие туры по региону омичам предложат в этом году.

Анна Статва, заместитель министра культуры Омской области:

 — В этом году акцент будет сделан на этнотуризм, это то, что сейчас более востребовано и то, что в условиях глобализации, всеобщей унификации, стирания культурных границ наиболее важно для каждого человека. Наша Омская область хороша своей многонациональностью. И многие народы сохранили свою культуру и готовы ей делиться. Летом будут реализованы некоторые этнотуры, например, к Латышам в село Бобровка Тарского района, этнотуры в казахские аулы и туры, связанные с традиционной славянской культурой.

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Такие путешествия, отметила Анна Статва, тесно связаны с гастротуризмом, который набирает популярность.

Справка: Гастрономический туризм — это туризм, основная цель которого — знакомство с местностью через призму национальной кухни.

Активно принимать туристов будут Тарский, Нововаршавский, Омский, Большереченский и Муромцевский районы.

Чтобы познакомиться со славянской культурой, Анна Статва очень советует отправиться в деревню Бобровка Тарского района. Любителям комфорта там предложат удобные варианты размещения.
Тем, кто не хочется ехать 300 километров, о славянской культуре расскажут и в Омском районе, в селе Покровка, которое пользуется популярностью у иностранцев.
Кроме того, этим летом все желающие смогут отправиться на пеликаньи острова.

Анна Статва:

 — В этом году будет реализован тур на пеликаньи острова в Крутинском районе. Я думаю, все знают, что у нас находится самая северная в мире колония кудрявых пеликанов. В процессе тура выходного дня можно будет увидеть это уникальное место, этих уникальных птиц. Мы долго работали над тем, чтобы тур стал возможен. Сами понимаете, все не так просто, это особо охраняемая территория. Но уже этим летом все желающие смогут там побывать.

Анна Статва также отметила, что в Крутинке открылась прекрасная база с хорошими условиями размещения и доступными ценами.

Четырехдневные туры в область будут стоить порядка 15−16 тысяч рублей. В него входит трансфер, размещение, питание и экскурсионное обслуживание.

Подробнее о турах можно узнать в Туристском информационном центре.

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