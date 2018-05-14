Узбекистанцы проголосуют за светофоры с таймером
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений «Менинг фикрим» появилась петиция за установку в Узбекистане светофоров с таймерами.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений «Менинг фикрим» появилась петиция за установку в Узбекистане светофоров с таймерами.
«Наиболее важными преимуществами интеллектуальных светофоров являются наличие индикации времени до смены сигнала светофора, что в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создаёт психологический эффект «течения времени», — считает инициатор петиции.
По его словам, это снизит процент нарушений правил дорожного движения в республике.
Участники голосования и читатели реагируют на предложение
Обращение уже набрало 192 голоса. Голосование закончится через 88 дней.