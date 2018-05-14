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14:14 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанцы проголосуют за светофоры с таймером

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений «Менинг фикрим» появилась петиция за установку в Узбекистане светофоров с таймерами.

«Наиболее важными преимуществами интеллектуальных светофоров являются наличие индикации времени до смены сигнала светофора, что в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создаёт психологический эффект «течения времени», — считает инициатор петиции.

По его словам, это снизит процент нарушений правил дорожного движения в республике.

Участники голосования и читатели реагируют на предложение по-разному. Пользователь Артем Байматов не видит смысла в нововведении, так как светофор перед сменой сигнала мигает три раза. Абдулазиз Риксиев отмечает, что некоторые гонщики из-за таймеров набирают скорость и таким образом увеличивают опасность на дороге.

Обращение уже набрало 192 голоса. Голосование закончится через 88 дней.

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