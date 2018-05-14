Узбекистанцы проголосуют за светофоры с таймером

«Наиболее важными преимуществами интеллектуальных светофоров являются наличие индикации времени до смены сигнала светофора, что в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создаёт психологический эффект «течения времени», — считает инициатор петиции.

По его словам, это снизит процент нарушений правил дорожного движения в республике.

Участники голосования и читатели реагируют на предложение по-разному. Пользователь Артем Байматов не видит смысла в нововведении, так как светофор перед сменой сигнала мигает три раза. Абдулазиз Риксиев отмечает, что некоторые гонщики из-за таймеров набирают скорость и таким образом увеличивают опасность на дороге.