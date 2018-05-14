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14:22 (мск), источник: VN.ru

Болельщиков ХК «Сибирь» доставили в полицию за согласованную акцию

Разрешения мэрии Новосибирска не хватило болельщикам ХК «Сибирь» для того чтобы беспроблемно провести марш в поддержку строительства нового ЛДС. Три человека были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Хоккейные фанаты решили провести 13 мая марш от проспекта Маркса, 6 до места строительства нового ЛДС в Горском микрорайоне, в итоге забив там символический гвоздь. На акцию было получено разрешение от мэрии Новосибирска. Вдобавок в распоряжении № 420-р от 8.05.2018 новосибирский градоначальник назначил уполномоченным представителем мэрии начальника отдела образования администрации Ленинского района Светлану Парунову.

В итоге троих болельщиков доставили в отделение полиции. Организатор акции Дмитрий Казанцев рассказал, что на составлении протокола настояла Светлана Парунова, тогда как полицейские отнеслись к болельщикам дружелюбно и с пониманием. Фанатов обвинили в том, что они изменили согласованный маршрут.

«Планировали в 14.00 начать шествие с проспекта Карла Маркса, 6. До этого места напрямую не добраться, поэтому наши люди приехали на метро, а дальше — пешком. Тут и началась проблема. Как только мы пришли к месту, полпред мэрии Новосибирска Светлана Парунова нас жестко отчитала — якобы мы нарушили маршрут следования. Нам что, надо было на вертолете долететь?» — поделился Дмитрий Казанцев.

По его словам, в тот день шел дождь, и участники акции, всего около 35 человек, решили собраться на выходе у метро «Площадь Маркса» и уже оттуда добраться до места старта марша. Все болельщики были трезвы и вели себя адекватно. Также Дмитрий пожаловался на то, что представитель мэрии потребовал снять одежду с символикой ХК «Сибирь» — «якобы мы не имеем права ходить в форме клуба по улице».

В отделении полиции болельщики провели около двух с половиной часов, там же присутствовала и представитель мэрии, составившая заявление. Корреспонденту VN.ru в течение всего дня 14 мая так и не удалось дозвониться до Светланы Паруновой. Тем временем в полиции уточнили причину задержания. «По окончании мероприятия организатор был опрошен по факту изменения согласованного маршрута участников движения шествия», — сообщила представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Суковатова.

Дмитрий Казанцев подчеркнул, что собирается доказывать неправоту сотрудника администрации. «Я уже написал жалобу на имя Анатолия Локтя, отвез в мэрию, и там ее приняли», — сказал он, заметив, что на все процедуры и посещение полиции потратил весь понедельник.

Ранее Дмитрий Казанцев стал участником новостного сюжета о том, как раскрасил пятиэтажку, в которой живет, в цвета ХК «Сибирь». На первый взгляд затея казалось невыполнимой. Нужно было согласовать проект, но главное — убедить всех жильцов проголосовать за него. И удача оказалась на стороне Дмитрия.

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