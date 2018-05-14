Впервые за 300 лет жители Башкирии увидят редкое астрономическое явление

Крупный астероид пролетит между орбитой Луны максимально близко к Земле. Про оценкам ученых, размеры космического тела могут составлять от 60 до 130 метров, что делает предстоящий пролёт едва ли не уникальным для астероидов таких размеров.

Впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен в ноябре 2010 года, наблюдать его удавалось до 10 сентября, когда его блеск снизился, и его потеряли из виду. 8 мая 2018 года астероид был обнаружен снова, и ученые рассчитали момент его сближения с Землей.