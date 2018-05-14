Несколько краснодарских трамваев изменят маршруты в ночное время

В краевом центре с 14 по 16 мая включительно трамваи маршрутов №№ 2, 3 и 20 с 21:25 до окончания движения будут следовать до улицы Солнечной вместо улицы Декабристов.

Временное изменение схемы движения трех трамвайных маршрутов вызвано проведением капитального ремонта полотна на пересечении улиц им. Достоевского и Декабристов. Работы будут проводиться с 22:00 до 05:00, поэтому трамваи изменят движение только в этот временной промежуток. — Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйстваПресс-служба администрации Краснодара.

Последние вагоны по обычным маршрутам проследуют:

маршрут № 2: от улицы Индустриальной — в 21:09, от улицы Декабристов — в 21:54;.

маршрут № 3: от Западного депо — в 21:11, от улицы Декабристов — в 22:00;.