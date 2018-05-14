В Калининграде троллейбусные маршруты продлили по Московскому проспекту
В Калининграде продлили маршруты двух троллейбусов — № 2 и № 7 — по Московскому проспекту до улицы Флотской. Об этом Клопс сообщили в администрации города.
В Калининграде продлили маршруты двух троллейбусов — № 2 и № 7 — по Московскому проспекту до улицы Флотской. Об этом Клопс сообщили в администрации города.
Новшество ввели с воскресенья, 13 мая.
До 2016 года троллейбусы ходили до улицы Флотской (ранее — остановка «Автоцентр Тойота»). Однако в связи со строительством Восточной эстакады маршруты сократили до бывшего «Бауцентра».