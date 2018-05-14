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15:41 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде троллейбусные маршруты продлили по Московскому проспекту

В Калининграде продлили маршруты двух троллейбусов — № 2 и № 7 — по Московскому проспекту до улицы Флотской. Об этом Клопс сообщили в администрации города.

Новшество ввели с воскресенья, 13 мая.

До 2016 года троллейбусы ходили до улицы Флотской (ранее — остановка «Автоцентр Тойота»). Однако в связи со строительством Восточной эстакады маршруты сократили до бывшего «Бауцентра».

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