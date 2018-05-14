Крупный астероид максимально приблизится к Земле
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 15 мая 2018 года астероид 2010 WC9 размером от 60 до 130 метров пройдет на безопасном расстоянии от Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 15 мая 2018 года астероид 2010 WC9 размером от 60 до 130 метров пройдет на безопасном расстоянии от Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Его пролет мимо Земли станет максимальным сближением астероида такого размера с нашей планетой, отмечает сайт EarthSky.
Впервые астрономы с помощью Каталинского обзора неба заметили астероид 2010 WC9 30 ноября 2010 года и наблюдали за ним до 10 декабря.
Спустя восемь лет с момента обнаружения, 8 мая 2018 года, астрономы открыли астероид и назвали его ZJ99C60, а затем поняли, что они снова наблюдают 2010 WC9.
Во время сближения астероид пройдет на расстоянии 203453 километров от Земли, что равняется 0,53 расстояния от планеты до Луны. Согласно прогнозам Jet Propulsion Laboratory NASA, в следующий раз 2010 WC9 подойдет на такое расстояние к Земле спустя 300 лет.
Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.