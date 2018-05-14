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14:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китаец попытался откупиться от бывшей девушки чемоданом денег

История получилась детективной.

В Китае есть традиция — при расставании девушка может потребовать от несостоявшегося кавалера денежную компенсацию за «неудачные отношения». Именно так и поступила одна китаянка, которая запросила у экс-бойфренда пять миллионов юаней (48 миллионов рублей).

На встречу молодой человек пришел с чемоданом на колесиках, полностью забитым деньгами. Он оставил его в баре и гордо удалился.

Вот только девушка была сильно разочарована, что вместо пяти миллионов компенсации экс-возлюбленный принес только два.

Китаянка не простила такой «мелочности» и, оставив, денежный чемодан в баре, тоже покинула заведение.

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Спустя время «прощальный подарок» обнаружили посетители и сотрудники бара, где и проходила последняя встреча несложившейся пары. Они вызвали полицию, которая была крайне удивлена находке.

А тем временем, расстроенная барышня позвонила экс-бойфренду и сообщила, что денег не взяла. Ему пришлось возвращаться в бар, затем ехать в полицию и объяснять ситуацию с чемоданом. В итоге стражи правопорядка ему поверили и вернули наличность.

Местные журналисты сообщают, что родители 23-летнего парня очень обеспеченные, и при допросе он даже удивился, что два миллиона юаней — это вообще-то большая сумма денег.

 Китаец попытался откупиться от бывшей девушки чемоданом денег
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