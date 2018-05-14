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16:51 (мск), источник: КрымPress

На дороги Севастополя выйдут ещё десять эвакуаторов

Ещё десять эвакуаторов получило предприятие ГБУ «Севастопольский Автодор».

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Дополнительно к шести имеющимся. Таким образом, на сегодняшний день в Севастополе работает 16 эвакуаторов. Кроме того, мы организовали дополнительную фиксацию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Призываю всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова.

Чиновники отмечают: в 2017 году в городе эвакуировали 2527 автомобилей, за два месяца 2018 года — 209 транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Средняя сумма штрафа составила 1,5 тыс. рублей. Автомобили, припаркованные в неустановленном месте, эвакуируются на штрафплощадку Городской службой перемещения транспортных средств (ГСПТС).

СПРАВКА: Исполнитель работ — ГБУ «Севастопольский Автодор». По информации ГБУ «Севастопольский Автодор», основные функции и задачи ГСПТС Севастополя заключаются в транспортировке и хранении автомобилей, решении спорных вопросов по претензиям владельцев транспортных средств, находящихся на хранении, организации работы горячей линии по вопросам предоставления оперативной информации о задержанных транспортных средствах.

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