На дороги Севастополя выйдут ещё десять эвакуаторов
Ещё десять эвакуаторов получило предприятие ГБУ «Севастопольский Автодор».
Ещё десять эвакуаторов получило предприятие ГБУ «Севастопольский Автодор».
Дополнительно к шести имеющимся. Таким образом, на сегодняшний день в Севастополе работает 16 эвакуаторов. Кроме того, мы организовали дополнительную фиксацию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Призываю всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, — цитирует
Чиновники отмечают: в 2017 году в городе эвакуировали 2527 автомобилей, за два месяца 2018 года — 209 транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Средняя сумма штрафа составила 1,5 тыс. рублей. Автомобили, припаркованные в неустановленном месте, эвакуируются на штрафплощадку Городской службой перемещения транспортных средств (ГСПТС).
СПРАВКА: Исполнитель работ — ГБУ «Севастопольский Автодор». По информации ГБУ «Севастопольский Автодор», основные функции и задачи ГСПТС Севастополя заключаются в транспортировке и хранении автомобилей, решении спорных вопросов по претензиям владельцев транспортных средств, находящихся на хранении, организации работы горячей линии по вопросам предоставления оперативной информации о задержанных транспортных средствах.