На дороги Севастополя выйдут ещё десять эвакуаторов

Дополнительно к шести имеющимся. Таким образом, на сегодняшний день в Севастополе работает 16 эвакуаторов. Кроме того, мы организовали дополнительную фиксацию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Призываю всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова.

Чиновники отмечают: в 2017 году в городе эвакуировали 2527 автомобилей, за два месяца 2018 года — 209 транспортных средств, припаркованных с нарушениями. Средняя сумма штрафа составила 1,5 тыс. рублей. Автомобили, припаркованные в неустановленном месте, эвакуируются на штрафплощадку Городской службой перемещения транспортных средств (ГСПТС).