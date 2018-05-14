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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде обновят стадион «Трактор» и построят новый зал для волейбола

Инвесторы обещают вложить 140 миллионов рублей, но с условиями.

Шикарная «Волгоград Арена», обновленные стадионы «Зенит» и «Пищевик», новый ФОК в Кировском районе — и на этом обновления спортивной инфраструктуры в Волгограде не заканчиваются. Уже сегодня власти города обещают обновленный стадион «Трактор», а волейболистам — новый современный спорткомплекс. Заинтриговали? Тогда рассказываем по порядку.

НОВЫЙ ЗАЛ ПЛЮС ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА.

Сегодня, 14 мая, в центре культуры и досуга «Родина» пройдут публичные слушания: на повестке дня — строительство нового спорткомплекса на месте полуразрушенной спортшколы № 7. Начало слушаний — в 18.00.

О чем речь? Некогда в здании по улице Ткачева, 7-а располагалась спортшкола. Здесь же была и школа олимпийского резерва по волейболу. Но с годами дом сильно обветшал, и детские секции перевели в другие учреждения. А здание в целях безопасности закрыли.

Так и стоит дом уже несколько лет позабыт-позаброшен. А сегодня власти Волгограда нашли частного инвестора, который готов построить на месте полуразрушенного здания новый спортивный комплекс. Обещает инвестор и новые залы, и современный инвентарь. У города наконец-то появится зал по волейболу, где можно будет проводить соревнования высокого уровня для всех возрастных категорий. При этом, уточняют в администрации Волгограда, спорткомплекс после реконструкции будет передан инвестором на баланс муниципалитета и тренировки для ребят будут все также абсолютно бесплатными. Его смогут посещать более 400 юных спортсменов.

Всего инвестор в рамках муниципально-частного партнерства планирует вложить сюда 40 миллионов рублей. За эти деньги кроме полной реконструкции старого здания он намерен построить рядом центр развития и творчества для детей и подростков, где заработают кружки и секции.

Но, прежде, для реализации такого масштабного проекта надо утвердить проект планировки и межевания территории, который и вынесут сегодня на обсуждение волгоградцев.

При этом в администрации города акцентируют внимание на том, что инвестор намерен еще и благоустроить территорию вокруг. Обещают, новые пешеходные дорожки, новые лавочки. Старые деревья, говорят, не тронут, и даже высадят молодые, а прежде сделают для них поливочный водопровод.

Однако, для начала надо получить согласие жителей на перепланировку и межевание квартала, в границах которого построят эти объекты.

ЗА ОБНОВЛЕННЫЙ «ТРАКТОР» — ГИПЕРМАРКЕТ НА МЕСТЕ РЫНКА.

Еще один объект в очереди на обновление — стадион «Трактор». И сюда зайдет инвестор. Он уже пообещал вложить в этот проект около 100 миллионов рублей.

Что в планах? Старенький стадион планируют перестроить в полноценный спорткомплекс с современным футбольным полем, беговыми дорожками, трибунами, раздевалками, душевыми и другими административными помещениями. Входную группу, которая является объектом культурного наследия, менять не будут, а только отреставрируют и вернут ей первоначальный вид.

Территорию вокруг стадиона, которая сегодня превратилась в свалку и отхожее место, тоже приведут в порядок. Сухостой срежут, мусор вывезут, проложат поливочный водопровод, а затем высадят новые зеленые насаждения, уложат газон и сделают дорожки. Предусмотрели в проекте и парковочные площадки на 900 мест.

Конечно, инвестору нужна выгода. За то, что он вложит такие немалые средства в «Трактор», ему разрешат построить неподалеку от стадиона многофункциональный торговый центр. Неподалеку — это на месте Тракторного рынка.

Администрация Волгограда уже направила в городскую думу документы по изменению статуса земельного участка, чтобы инвестор мог начать подготовку к строительным работам. Мотивируют — «комплексным подходом к развитию легального бизнеса, здоровой конкуренции и безопасной и эстетичной торговли».

— Здесь появится и ресторанный дворик, и зоны отдыха, и детские комнаты, и другие объекты внутренней инфраструктуры, — акцентируют в администрации Волгограда. — Привычное для волгоградцев место для покупок станет современным и комфортным.

НА СПАРТАНОВКЕ — ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА.

В Тракторозаводском районе в 2018 году построят еще и новый центр семейного досуга и отдыха. Он появится на пустыре в микрорайоне Спартановка.

Уже летом обещают здесь обустроить детские, игровые и прогулочные зоны. Появятся теннисный корт и баскетбольная площадка, а также новые деревья, газон и клумбы.

Рядом — автостоянка на 47 машиномест.

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