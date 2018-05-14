Жительница Воронежской области в 80 лет впервые прыгнула с парашютом

— Боялась ли я? Нет, конечно, какой страх! Сердце от радости выпрыгивало — быстрее бы в небо. Приехать домой без результата я не могла. Это важно для меня, и для редакции — ведь «Звезде» 100 лет, а мне 80. Во время свободного падения мы попали в небольшой дождь. Потом наступила тишина и покой. С высоты птичьего полета я увидела Воронеж, реку Дон, атомную станцию и многое другое. В небе как в сказке! Один раз в жизни я советую испытать это каждому, — поделилась Зоя Леденева.