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14:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительница Воронежской области в 80 лет впервые прыгнула с парашютом

Зоя Леденева поднялась на высоту 2,4 тыс метров.

Жительница Боброва 80-летняя Зоя Леденева впервые прыгнула с парашютом на аэродроме «Гремячье» Хохольского района в воскресенье, 13 мая. Женщина приурочила прыжок к своему дню рождения и 100-летию Бобровской районной газеты «Звезда» (филиал РИА «Воронеж»).

В апреле журналисты районной газеты к юбилею издания объявили конкурс «Загадай желание «Звезде». На него откликнулись более 20 подписчиков. Зоя Леденева написала, что мечтает прыгнуть с парашютом.

Пенсионерка вместе с инструктором Александром Мещеряковым прыгнула с высоты 2,4 тыс. метров. По словам Александра Мещерякова, время свободного падения составило 20 секунд, скорость — 200−250 км/ч.

— Боялась ли я? Нет, конечно, какой страх! Сердце от радости выпрыгивало — быстрее бы в небо. Приехать домой без результата я не могла. Это важно для меня, и для редакции — ведь «Звезде» 100 лет, а мне 80. Во время свободного падения мы попали в небольшой дождь. Потом наступила тишина и покой. С высоты птичьего полета я увидела Воронеж, реку Дон, атомную станцию и многое другое. В небе как в сказке! Один раз в жизни я советую испытать это каждому, — поделилась Зоя Леденева.

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Контекст

Зоя Леденева занимается скандинавской ходьбой, создала клуб любителей финской ходьбы. Женщина — сторонница здорового образа жизни, профессионально занималась плаванием. В 2016 году сдала нормы ГТО на золотой значок. Пенсионерка из Боброва также снималась в передачах «Малахов+», «Поедем — поедим», «Наедине со всеми», «Давай поженимся», «Старше всех», клипе Валерия Меладзе. Женщина совершала длительные перелеты через Арктику, летала на параплане, дельтаплане и в аэротрубе.

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