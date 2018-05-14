Тепленькая ушла. Как москвичи готовятся к сезону отключения горячей воды

Источник: РИА "Новости"

Москвичи готовятся к сезонному отключению горячей воды. В некоторых домах уже вовсю используют тазики и электронагреватели. в целом профилактические работы в столице продлятся до конца августа. И для тех, кто только ждет своей очереди — мы прямо сейчас расскажем, как пережить 10 дней без горячего душа. Самые оригинальные выходы из положения узнали корреспонденты телеканала Москва 24.

Москвичка Татьяна Кленьшина готовится к отключению горячей воды — репетирует.

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Мы греем воду на плите. Семья у нас большая, и воды приходится много нагревать, чтобы все помылись. Если помыть голову, сполоснуться — это кастрюли две и чайник. Столько уходит только, например, на меня: пока волосы промоешь.

Чтобы не экономить на себе и не считать уход за собой в ведрах, тазиках и кастрюльках, подруга Осман предлагает Татьяне просто перейти на холодную воду. Эта хрупкая девушка — мастер спорта по зимнему плаванию. Для нее летние отключения — не проблема, а всего лишь еще одна тренировка, правда, по упрощенной схеме (в ванной же даже снега и льда нет).

Окунаться в закаливание Татьяна Кленьшина сама не готова, новую практику решает опробовать на дочери. Алексия соглашается. Сначала опускает ноги в прохладную воду. Холодно, но терпимо. А дальше — обливание. Вот тут-то Алексия, кажется, сдается и выдает первый писк.

Осман объясняет: к холодной воде никогда не привыкнуть. Но можно постараться и принять ее — а это уже практически медитация.

«Мы, моржи, как и обычные люди, чувствуем холод. Просто можем дольше в нем находиться. Холодно? Ничего, терпи», — поясняет мастер спорта по экстремальному спортивному плаванию Осман Делибаш.

Нагреть воду на газу, перейти на ледяную или вообще не мыться, пока нет горячей: у москвичей из-за отключения, кажется, только разыгрывается фантазия, какой выбрать способ. Наш небольшой опрос показывает, что горожане относятся с пониманием к коммунальным неудобствам. Большинство людей признают, что проводить профилактические работы на трубах и котельных необходимо.

Кто-то заранее установил себе личный водонагреватель, другие планируют чаще ездить в гости к друзьям и родственникам, больше ходить в спортзалы или же вообще уехать в отпуск или командировку на неделю.

Но с неделей — это если повезет. Максимальный срок отключения — 10 дней. Работы на сетях водоснабжения продолжатся до 25 августа. Узнать, когда горячая вода пропадет в вашем доме просто — в онлайн-сервисах (на сайте mos.ru нужно только ввести адрес).

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А еще на это время можно удариться в спорт: душ в фитнес-центре упростит жизнь. Или, например, ходить мыть голову в парикмахерскую. Стилист Андрей Адис рассказывает: клиентов, когда столичные районы по очереди лишаются горячей воды, становится на порядок больше.

«Да, очень часто приходят мыть голову. Говорят воды дома нет, и моют. Плюсом к этому у нас будет еще и укладка. То есть, клиент получит чистую и ухоженную голову», — отмечает он.

Абонементов на головомойку в связи с отключениями воды салоны красоты не обещают. А вот в хозяйственных магазинах готовы сбросить цены на тазы и другие емкости. Продавцы охотно покажут ассортимент и расскажут, где удобнее мыть голову: в ведре или тазике. И, конечно, подскажут, какая емкость подойдет для большой семьи, а какой хватит паре взрослых.