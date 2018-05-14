Тепленькая ушла. Как москвичи готовятся к сезону отключения горячей воды
Максимальный срок отключения — 10 дней. Работы на сетях водоснабжения продолжатся до 25 августа. Как же жители города выходят из ситуации?
Максимальный срок отключения — 10 дней. Работы на сетях водоснабжения продолжатся до 25 августа. Как же жители города выходят из ситуации?
Москвичи готовятся к сезонному отключению горячей воды. В некоторых домах уже вовсю используют тазики и электронагреватели. в целом профилактические работы в столице продлятся до конца августа. И для тех, кто только ждет своей очереди — мы прямо сейчас расскажем, как пережить 10 дней без горячего душа. Самые оригинальные выходы из положения узнали корреспонденты телеканала Москва 24.
Москвичка Татьяна Кленьшина готовится к отключению горячей воды — репетирует.
Мы греем воду на плите. Семья у нас большая, и воды приходится много нагревать, чтобы все помылись. Если помыть голову, сполоснуться — это кастрюли две и чайник. Столько уходит только, например, на меня: пока волосы промоешь.
Чтобы не экономить на себе и не считать уход за собой в ведрах, тазиках и кастрюльках, подруга Осман предлагает Татьяне просто перейти на холодную воду. Эта хрупкая девушка — мастер спорта по зимнему плаванию. Для нее летние отключения — не проблема, а всего лишь еще одна тренировка, правда, по упрощенной схеме (в ванной же даже снега и льда нет).
Окунаться в закаливание Татьяна Кленьшина сама не готова, новую практику решает опробовать на дочери. Алексия соглашается. Сначала опускает ноги в прохладную воду. Холодно, но терпимо. А дальше — обливание. Вот
«Мы, моржи, как и обычные люди, чувствуем холод. Просто можем дольше в нем находиться. Холодно? Ничего, терпи», — поясняет мастер спорта по экстремальному спортивному плаванию Осман Делибаш.
Нагреть воду на газу, перейти на ледяную или вообще не мыться, пока нет горячей: у москвичей
Но с неделей — это если повезет. Максимальный срок отключения — 10 дней. Работы на сетях водоснабжения продолжатся до 25 августа. Узнать, когда горячая вода пропадет в вашем доме просто — в
А еще на это время можно удариться в спорт: душ в
«Да, очень часто приходят мыть голову. Говорят воды дома нет, и моют. Плюсом к этому у нас будет еще и укладка. То есть, клиент получит чистую и ухоженную голову», — отмечает он.
Абонементов на головомойку в связи с отключениями воды салоны красоты не обещают. А вот в хозяйственных магазинах готовы сбросить цены на тазы и другие емкости. Продавцы охотно покажут ассортимент и расскажут, где удобнее мыть голову: в ведре или тазике. И, конечно, подскажут, какая емкость подойдет для большой семьи, а какой хватит паре взрослых.
Вот такой набор: электрокипятильник, таз, металлическое ведро, чтобы согреть себе воды, ну и, конечно же, новая мочалка. Все вместе — меньше 500 рублей. Москвичке Татьяне Кленьшиной на сезон отключений для своей большой семьи можно взять, например, самый большой таз в хозмаге — на 42 литра. Если вдруг не решатся