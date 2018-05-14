81% школьников, родителей и учителей хотят введения школьной формы

Примерно треть считает, что форма должна быть единой для всей страны, и еще треть — за свой дресс-код в каждой школе. Представляя результаты исследования, в министерстве заявили, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.



«Такие решения нужно принимать после обсуждения, в том числе — на политическом уровне, в парламенте или, по меньшей мере, в парламентских комиссиях, в правительстве и с участием гражданского общества», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



В министерстве уверены — покупка формы станет разовой инвестицией, которая быстро окупиться — родителям не придется тратится на другую нарядную одежду. А тех, кто не может себе это позволить, поддержит государство.



«Сейчас в республике 17 425 школьников из малообеспеченных семей. На покупку формы для такого количества учеников из госбюджета нужно будет выделить около 18 млн 300-от тысяч леев», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



Проводили исследование три недели. Опросник заполнили почти 300 тысяч человек. Большинство из них — сами школьники.