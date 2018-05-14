81% школьников, родителей и учителей хотят введения школьной формы
81% школьников, родителей и учителей, заполнивших опросник министерства образования, хотят введения обязательной формы.
81% школьников, родителей и учителей, заполнивших опросник министерства образования, хотят введения обязательной формы.
Примерно треть считает, что форма должна быть единой для всей страны, и еще треть — за свой
«Такие решения нужно принимать после обсуждения, в том числе — на политическом уровне, в парламенте или, по меньшей мере, в парламентских комиссиях, в правительстве и с участием гражданского общества», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
В министерстве уверены — покупка формы станет разовой инвестицией, которая быстро окупиться — родителям не придется тратится на другую нарядную одежду. А тех, кто не может себе это позволить, поддержит государство.
«Сейчас в республике 17 425 школьников из малообеспеченных семей. На покупку формы для такого количества учеников из госбюджета нужно будет выделить около 18 млн 300-от тысяч леев», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
Проводили исследование три недели. Опросник заполнили почти 300 тысяч человек. Большинство из них — сами школьники.