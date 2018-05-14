Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет нефти и газа, и вы нам нужны»: Меркель гонят в РФ - эксперт
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:50 (мск), источник: Publika.md

81% школьников, родителей и учителей хотят введения школьной формы

81% школьников, родителей и учителей, заполнивших опросник министерства образования, хотят введения обязательной формы.

Источник: Publika.md

Примерно треть считает, что форма должна быть единой для всей страны, и еще треть — за свой дресс-код в каждой школе. Представляя результаты исследования, в министерстве заявили, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

«Такие решения нужно принимать после обсуждения, в том числе — на политическом уровне, в парламенте или, по меньшей мере, в парламентских комиссиях, в правительстве и с участием гражданского общества», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В министерстве уверены — покупка формы станет разовой инвестицией, которая быстро окупиться — родителям не придется тратится на другую нарядную одежду. А тех, кто не может себе это позволить, поддержит государство.

«Сейчас в республике 17 425 школьников из малообеспеченных семей. На покупку формы для такого количества учеников из госбюджета нужно будет выделить около 18 млн 300-от тысяч леев», — сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Проводили исследование три недели. Опросник заполнили почти 300 тысяч человек. Большинство из них — сами школьники.

Все новости региона
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Названы самые популярные российские курорты
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Дожили. Айфон обвинили в крушении самолета Причиной катастрофы могли стать iPad mini и iPhone 6S.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь