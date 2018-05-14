Носимая камера поможет не проморгать жизнь

Камера самостоятельно определяет моменты моргания с помощью датчика, регистрирующего сокращения мышц возле глаз, рассказывают авторы проекта на сайте Бременской высшей школы искусств.

Кроме привычных «больших» камер и смартфонов, к которым мы привыкли, существуют и другие варианты, например, носимые камеры, предназначенные для записи коротких роликов. Например, в 2012 году шведские инженеры представили небольшую камеру Memoto и собрали на ее производство 550 тысяч долларов на Kickstarter, канадцы в 2015 году показали обруч с камерой, который предлагается носить на голове, а в прошлом году Google представила носимую камеру Clips, которая самостоятельно анализирует обстановку перед ней и ждет интересные моменты для съемки фотографий или видео. Кроме того она запоминает лица часто появляющихся в кадре людей и старается чаще делать снимки с ними.

Манассе Пинсуван (Manasse Pinsuwan) и Рене Генрих (Rene Henrich) из Бременской высшей школы искусств в рамках дипломного проекта создали носимую камеру, которая также снимает ролики не постоянно, но отличается от всех подобных разработок — она снимает только в моменты моргания пользователя. Камера закреплена на дужке очков для того, чтобы получаемое изображение было максимально похожим на то, что видит человек. Разработчики использовали для проекта недорогое оборудование: одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi Zero, плату для аналогового сигнала RasPiO Analog Zero, камеру Raspberry Pi Camera 2 и датчик мышечных сокращений MyoWare Muscle Sensor. Для питания электроники авторы проекта выбрали обычный портативный аккумулятор для зарядки смартфона.

Принцип действия камеры довольно прост — датчик отслеживает сокращения мышц возле глаза, возникающие при моргании, и активирует запись до момента, когда мышцы вернутся в естественное состояние. Разработчики считают, что это позволит человеку сохранять те моменты, которые он не видит в реальной жизни из-за закрытых век.

В 2016 году Sony запатентовала электронную контактную линзу с камерой, которая управляется с помощью сознательного моргания пользователя. Таким способом можно включить запись или воспроизвести уже записанный ролик.