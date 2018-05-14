Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 15—17 мая

Согласно информации из официальных источников, 15 мая с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов на улицах Благодатной, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии.

16 и 17 мая в это же время отключение запланировано в 1-м и 3-м микрорайоне Левенцовки.

Свет будут отключать в связи с техобслуживанием оборудования трансформиторных подстанций.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 мая с 9.00 до 17.00 прекратят подачу электроэнергии по ряду адресов на проспекте 40 лет Победы, 15 и 16 мая — на улицах Владиленской, Герцена, Кржижановского, а также в переулках Бакинском, Норильском и Рационализаторском.

17 мая в это же время света не будет на улицах А. Блока и Книжной, в переулках Боковском, Норильском, Рационализаторском и Ягодном, с 10.00 до 17.00 — на улицах Искусственной и Нижегородской, а также в переулке Краснофлотском.