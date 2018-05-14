Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дробыш объяснил причину успеха певицы из Израиля на "Евровидении"
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
15:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 15—17 мая

Электричество планируется отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 15—17 мая.

Согласно информации из официальных источников, 15 мая с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов на улицах Благодатной, Мильчакова и 339-й Стрелковой Дивизии.

16 и 17 мая в это же время отключение запланировано в 1-м и 3-м микрорайоне Левенцовки.

Свет будут отключать в связи с техобслуживанием оборудования трансформиторных подстанций.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 мая с 9.00 до 17.00 прекратят подачу электроэнергии по ряду адресов на проспекте 40 лет Победы, 15 и 16 мая — на улицах Владиленской, Герцена, Кржижановского, а также в переулках Бакинском, Норильском и Рационализаторском.

17 мая в это же время света не будет на улицах А. Блока и Книжной, в переулках Боковском, Норильском, Рационализаторском и Ягодном, с 10.00 до 17.00 — на улицах Искусственной и Нижегородской, а также в переулке Краснофлотском.

Причина неудобств — проведение работ на трансформаторных подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.

Все новости региона
Нужно ли сегодня быть грамотным? Филолог о том, как меняется русский язык
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Названы самые популярные российские курорты
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина к выборам
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Осторожно: из-за этого можно лишиться всех денег Он распространяется через почтовые вложения.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь