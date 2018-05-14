Роспотребнадзор проверил качество морской воды в Сочи

«На сегодняшний день взято более 180 проб, все они соответствуют нормативам. Мы проверяем санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусные показатели. Так что в зонах купания на городских и санаторно-курортных пляжах — везде можно купаться», — сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сочи Сергея Вараксина.