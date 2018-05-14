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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор проверил качество морской воды в Сочи

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством морской воды в Сочи, уже проведено более 180 проб, все они соответствуют нормативам, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА Новости

По информации мэрии, Роспотребнадзор увеличил число проб морской воды накануне купального сезона.

«На сегодняшний день взято более 180 проб, все они соответствуют нормативам. Мы проверяем санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусные показатели. Так что в зонах купания на городских и санаторно-курортных пляжах — везде можно купаться», — сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Сочи Сергея Вараксина.

Отмечается, что всего в городе 42 точки сбора данных. Также лабораторные исследования морской воды проводят и собственники пляжей. В целом такой мониторинг специалистами Роспотребнадзора проводится раз в 10 дней и продлится вплоть до осени, пока температура воды в Черном море не опустится до 18-ти градусов.

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