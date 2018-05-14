Роспотребнадзор проверил качество морской воды в Сочи
СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством морской воды в Сочи, уже проведено более 180 проб, все они соответствуют нормативам, сообщает
СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством морской воды в Сочи, уже проведено более 180 проб, все они соответствуют нормативам, сообщает
По информации мэрии, Роспотребнадзор увеличил число проб морской воды накануне купального сезона.
«На сегодняшний день взято более 180 проб, все они соответствуют нормативам. Мы проверяем
Отмечается, что всего в городе 42 точки сбора данных. Также лабораторные исследования морской воды проводят и собственники пляжей. В целом такой мониторинг специалистами Роспотребнадзора проводится раз в 10 дней и продлится вплоть до осени, пока температура воды в Черном море не опустится до 18-ти градусов.