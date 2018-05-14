Проект благоустройства набережных у «Лахта-центра» одобрен экспертизой
Территорию у небоскреба приспособят для транспорта и пешеходов.
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Территорию у небоскреба приспособят для транспорта и пешеходов.
Главгосэкспертиза Петербурга согласовала проект благоустройства восточной и южной набережных у «Лахта-центра», сообщает
Согласно тексту документа, набережная появится в
Набережные будут приспособлены для транспорта и пешеходов.
Напомним, «Лахта-центр» станет самым высоким небоскребом в Европе.