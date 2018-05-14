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15:52 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Проект благоустройства набережных у «Лахта-центра» одобрен экспертизой

Территорию у небоскреба приспособят для транспорта и пешеходов.

Главгосэкспертиза Петербурга согласовала проект благоустройства восточной и южной набережных у «Лахта-центра», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно тексту документа, набережная появится в северо-восточной части акватории Невской губы у Лахтинской набережной. Работы планируют вести на территории площадью 5 гектаров.

Набережные будут приспособлены для транспорта и пешеходов.

Напомним, «Лахта-центр» станет самым высоким небоскребом в Европе.

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