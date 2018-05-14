Обнародованы итоги фотоконкурса «Новый пейзаж Волгоградской области»

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V регионального фотоконкурса «Новый пейзаж Волгоградской области» проходил с 26 марта по 26 апреля 2018 года, его участниками стали студенты волгоградских университетов, колледжей и институтов, а также учащиеся общеобразовательных учреждений. Целями проведения мероприятия являлись выявление, поддержка и продвижение талантливых и перспективных молодых людей, обладающих способностями в творческой и интеллектуальной сферах.

Устроителями фотовыставки традиционно выступают студенты, обучающиеся по направлению подготовки 38.03.04 . «Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), по профилю «Региональное управление», которые овладевают профессиональными компетенциями и практическими навыками в рамках освоения учебной дисциплины «Имиджелогия региона». Руководители проекта — педагоги факультета государственного и муниципального управления и кафедры корпоративного управления. В это году им пришлось выбирать лучшие работы из 311 присланных на конкурс. Из них 78 — принадлежат самым юным авторам — учащимся средних общеобразовательных школ № 56, № 78, № 96, № 106 города Волгограда и СОШ Урюпинского, Суровикинского, Михайловского, Дубовского, Руднянского районов Волгоградской области. В составе конкурсной комиссии были не только организаторы, но и специалисты отдела культуры, художественного образования и взаимодействия с национальными объединениями комитета по культуре администрации Волгограда и регионального комитета по образованию, науке и молодежной политике.

Конкурс проводился по 9 номинациям. В первой — «Волгоградская область — сердце Великой Победы» — лучшим признано фото «Волонтеры Победы» (Н. Е. Ануфриева, ВИУ РАНХиГС), вторым — «Соединение фронтов» (Н. В. Чикунов, МОУ СОШ № 106, Волгоград), третьим — «Знамя Победы» (О. Соловьева, МОУ СОШ Руднянского района, с. Матышево).

Вторую номинацию организаторы назвали «Этот образ — это Волгоградская область». Здесь победу присудили фото «Что такое осень?» (А. Ю. Царькова, ВИУ РАНХиГС), «серебро» отдали «Осенним красотам» (А. А. Аймашева, ВИУ РАНХиГС), «бронзу» — «Многоточию» (Д. В. Ерёменко, ВИУ РАНХиГС).

В номинации «Волгоградская область глазами туриста» лучшей идеей судьи сочли фото «Осенняя палитра» (А. В. Авагимов, ВИУ РАНХиГС), ему уступила работа под названием «Взгляд жизни» (МОУ СОШ № 56, Волгоград), третьим стало полотно «Озеро лотосов. История любви» (Е. А. Коробова, ВИУ РАНХиГС).

В номинации «Село мое, живи» жюри первый приз отдало автору фото «Братец Иванушка» (Г. К. Сафарян, ВИУ РАНХиГС), второй — Ю. В. Бойко с работой «Первые шаги весны» (МОУ «Основная школа № 59 им. Н. П. Красюкова» Кировского района Волгограда), третье место у фото «После паводка 2018» (В. П. Федоров, Майоровский филиал МКОУ «Качалинская средняя общеобразовательная школа»).

В пятой номинации «Достопримечательности в окне» высокую оценку экспертов заслужил «Алый закат над Волгоградом» (Тимошенко, ВИУ РАНХиГС), вторым по числу баллов стало фото «Великое рядом» (А. И. Новикова, ВИУ РАНХиГС), на третьем месте оказался «Конец рабочего дня» (Ю. С. Щеголькова, фото «Конец рабочего дня»).

В номинации «Мир глазами волонтера» первое место — у работы «Дарить добро» (А. В. Поручаева, Волгоградский техникум железнодорожного транспорта), второе — «Волонтеры — это счастливое будущее» (С. В. Двернецкая), третье — «Паровозик радости» (А. А. Даушева, Волгоградский техникум железнодорожного транспорта). В номинации «Городской пейзаж» лучшим признано «Сердце города» (Н. Р. Гнездилов, ВИУ РАНХиГС), «серебро» у «Филигранного вокзала» (Д. И. Маковеева, ВИУ РАНХиГС), «бронза» досталась автору «Новогоднего настроения» (М. Ш. Гадирова, ВИУ РАНХиГС).

В номинации «Регион спортивный: ЧМ 2018» высшую ступень пьедестала занял фотохудожник, запечатлевший «Рождение спортивного будущего» (А. И. Якушева, ВИУ РАНХиГС), чуть ниже — автор фото «Преображение города» (С. С. Югай, ВИУ РАНХиГС), и на третьей ступени — студент, создавший полотно «На закате прошлого» (К. А. Магомедов, ВИУ РАНХиГС).

В последней, названной «КреатиV-34», 1 место — В. Л. Седова с работой «Вид на Волгоград сверху» (ВИУ РАНХиГС), 2 место — Е. А. Савченко, фото «Плывем по течению» (ВИУ РАНХиГС), 3 место — И. А. Александрова, фото «Вот к какому караваю мы на праздник приглашаем» (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Буденновская средняя школа Урюпинского муниципального района Волгоградской области»).