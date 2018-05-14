Работодателей обяжут отпускать мужчин-отцов в летний отпуск

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Чиновники хотят разрешить отцам и отчимам двух и более детей уходить в отпуск летом вне зависимости от желания работодателей, заявил в понедельник журналистам замглавы Минтруда Валерий Ковальков.

Поправки в Трудовой кодекс Беларуси будут в этом году рассмотрены белорусскими парламентариями. Среди громких новаций кодекса — не только обязательный декретный отпуск для отцов, но и послабления с отпуском.

Так, чиновники хотят разрешить отцам и отчимам двоих и более детей младше 14 лет брать отпуск летом — независимо от того, хочет ли того наниматель. Пока таким правом обладают только женщины.

«Предусмотрено развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы для возможности сочетания ее и ухода за ребенком», — рассказал замминистра.

Предполагается, что закрепленное законом право отцов брать отпуск летом сделает их более защищенными и поможет проводить время со своими детьми на каникулах, ведь работодатель будет обязан отпустить работника в отпуск.