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15:37 (мск), источник: Sputnik.by

Работодателей обяжут отпускать мужчин-отцов в летний отпуск

Если отец или отчим воспитывает двух и более детей до 14 лет, в отпуск летом они смогут уходить по закону.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Чиновники хотят разрешить отцам и отчимам двух и более детей уходить в отпуск летом вне зависимости от желания работодателей, заявил в понедельник журналистам замглавы Минтруда Валерий Ковальков.

Поправки в Трудовой кодекс Беларуси будут в этом году рассмотрены белорусскими парламентариями. Среди громких новаций кодекса — не только обязательный декретный отпуск для отцов, но и послабления с отпуском.

Так, чиновники хотят разрешить отцам и отчимам двоих и более детей младше 14 лет брать отпуск летом — независимо от того, хочет ли того наниматель. Пока таким правом обладают только женщины.

«Предусмотрено развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы для возможности сочетания ее и ухода за ребенком», — рассказал замминистра.

Предполагается, что закрепленное законом право отцов брать отпуск летом сделает их более защищенными и поможет проводить время со своими детьми на каникулах, ведь работодатель будет обязан отпустить работника в отпуск.

Кроме вопросов декретных и обычных отпусков, поправки коснутся работы фрилансеров и ряда других категорий работников, а также аспектов перевода с одной работы на другую и других.

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