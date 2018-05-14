Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Аккуратно, грабли: в Германии резко сменили позицию по РФ» — СМИ
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
В Казахстане открыли экомечеть на солнечных батареях
На что живет королевская семья Великобритании
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:56 (мск), источник: Podrobno.uz

В столице снова будут отключать воду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте из-за строительства новой линии метрополитена, на углу Ахангаранского шоссе и улицы Карасу, будут проводиться работы по переносу водовода большого диаметра.

Источник: AP 2018

Как сообщает ГУП «Сувсоз» с 15 мая с 09.00 часов до 21.00 часов 16 мая в некоторых районах будет понижено давление, в других — отсутствовать холодная вода.

Воды не будет:

Яшнабадский район

 — Махалли: Маърифат, Бойсун, А. Яссавий, М. Ашрафий, Журабек, Бешбола, Жаркургон, Ширинобод, Махмур, Алимкент, Куксарой, Парвоз, Авивсозлар, Дилбог, Бирлашган, Яшнобод, Илтифот, Хосият, Бешарик, Наврузобод.

 — Организации: ТЦ-7, Мельничный комбинат на ул. М. Ашрафий 106, Мороженный цех на ул. М. Ашрафий, База Tufinа ул. Фаргона йули, Лакокрасочный завод, рынок Кадышева, Железнодорожная Прокуратура, 4-гор больница, завод Хобос тапо.

Мирабадский район:

 — Улица Фитрат.

 — Махалли: Алтынкуль, Карасу, Саракуль, Фитрат, Навбахор, Янгизамон, Истиклол, Фуркат, Навруз, Биродарлик, Темирйулчилар.

Сергелийский район:

 — ул. Чаштепинская, ул. Саади, ул. Кумарык с проездами, Авиагородок. .

Яккасарайский район:

 — Массивы: Башлык, Кушбеги,

 — Улица Бобура: жилые дома № 46/1, 46/2, 46/3, 61, 63, 67, 69, 71, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.

Понижение давления воды

 — Сергелийский район: Аэропорт.

 — Яккасарайский район: Акционерное общество Ташкентская теплоэлектроцентраль.

ГУП «Сувсоз» приносит свои извинения за перебои в водоснабжении. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

Все новости региона
 На Мирабадском базаре – новый пункт!
В столице снова будут отключать воду
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Названы самые популярные российские курорты
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Дожили. Айфон обвинили в крушении самолета Причиной катастрофы могли стать iPad mini и iPhone 6S.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь