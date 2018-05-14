В столице снова будут отключать воду
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте
Как сообщает ГУП «Сувсоз» с 15 мая с 09.00 часов до 21.00 часов 16 мая в некоторых районах будет понижено давление, в других — отсутствовать холодная вода.
Воды не будет:
Яшнабадский район
— Махалли: Маърифат, Бойсун, А. Яссавий, М. Ашрафий, Журабек, Бешбола, Жаркургон, Ширинобод, Махмур, Алимкент, Куксарой, Парвоз, Авивсозлар, Дилбог, Бирлашган, Яшнобод, Илтифот, Хосият, Бешарик, Наврузобод.
— Организации: ТЦ-7, Мельничный комбинат на ул. М. Ашрафий 106, Мороженный цех на ул. М. Ашрафий, База Tufinа ул. Фаргона йули, Лакокрасочный завод, рынок Кадышева, Железнодорожная Прокуратура, 4-гор больница, завод Хобос тапо.
Мирабадский район:
— Улица Фитрат.
— Махалли: Алтынкуль, Карасу, Саракуль, Фитрат, Навбахор, Янгизамон, Истиклол, Фуркат, Навруз, Биродарлик, Темирйулчилар.
Сергелийский район:
— ул. Чаштепинская, ул. Саади, ул. Кумарык с проездами, Авиагородок. .
Яккасарайский район:
— Массивы: Башлык, Кушбеги,
— Улица Бобура: жилые дома № 46/1, 46/2, 46/3, 61, 63, 67, 69, 71, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.
Понижение давления воды
— Сергелийский район: Аэропорт.
— Яккасарайский район: Акционерное общество Ташкентская теплоэлектроцентраль.
ГУП «Сувсоз» приносит свои извинения за перебои в водоснабжении. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.