В столице снова будут отключать воду

Источник: AP 2018

Как сообщает ГУП «Сувсоз» с 15 мая с 09.00 часов до 21.00 часов 16 мая в некоторых районах будет понижено давление, в других — отсутствовать холодная вода.

Воды не будет:

Яшнабадский район

— Махалли: Маърифат, Бойсун, А. Яссавий, М. Ашрафий, Журабек, Бешбола, Жаркургон, Ширинобод, Махмур, Алимкент, Куксарой, Парвоз, Авивсозлар, Дилбог, Бирлашган, Яшнобод, Илтифот, Хосият, Бешарик, Наврузобод.

— Организации: ТЦ-7, Мельничный комбинат на ул. М. Ашрафий 106, Мороженный цех на ул. М. Ашрафий, База Tufinа ул. Фаргона йули, Лакокрасочный завод, рынок Кадышева, Железнодорожная Прокуратура, 4-гор больница, завод Хобос тапо.

Мирабадский район:

— Улица Фитрат.

— Махалли: Алтынкуль, Карасу, Саракуль, Фитрат, Навбахор, Янгизамон, Истиклол, Фуркат, Навруз, Биродарлик, Темирйулчилар.

Сергелийский район:

— ул. Чаштепинская, ул. Саади, ул. Кумарык с проездами, Авиагородок. .

Яккасарайский район:

— Массивы: Башлык, Кушбеги,

— Улица Бобура: жилые дома № 46/1, 46/2, 46/3, 61, 63, 67, 69, 71, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4.

Понижение давления воды

— Сергелийский район: Аэропорт.

— Яккасарайский район: Акционерное общество Ташкентская теплоэлектроцентраль.