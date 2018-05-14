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16:00 (мск), источник: Интерфакс

Часы Элвиса Пресли проданы в 18 раз дороже предпродажной оценки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Украшенные бриллиантами часы Omega 1960 года выпуска, принадлежавшие музыканту Элвису Пресли, проданы на аукционе Phillips за 1,812 млн швейцарских франков ($1,8 млн).

Источник: AP 2018

Как говорится в материалах на сайте аукционного дома, сумма сделки в 18 раз превышает наивысшую предпродажную оценку (50 тыс. — 100 тыс. франков).

Лот установил новый рекорд стоимости для часов марки Omega и вопреки ожиданиям оказался одним из самых дорогих на аукционе, прошедшем 12—13 мая в Женеве.

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Звукозаписывающая студия RCA Records подарила Элвису Пресли часы Omega из белого 18-каратного золота с маркировкой Tiffany, когда продажи его записей достигли отметки 75 млн. На обороте часов выгравирована соответствующая надпись.

Впоследствии музыкант отдал эти часы дяде нынешнего владельца в обмен на его Hamilton, также украшенные бриллиантами.

По данным Phillips, ранее на аукционах никогда не появлялись часы, столь тесно связанные с музыкальной карьерой «короля рок-н-ролла».

Аукционный дом Phillips в последнее время стал лидером по объемам торгов редкими винтажными часами и хронометрами. Абсолютный рекорд цены в этом сегменте установлен в октябре 2017 года: часы Rolex, принадлежавшие актеру Полу Ньюману, ушли с молотка за $17,8 млн.

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