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15:47 (мск), источник: Volga News

18 мая открывается скоростной маршрут Самара — Тольятти

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает об открытии скоростного маршрута Самара — Тольятти, который будет запущен с 18 мая.

Суда будут ежедневно отправляться из Самары в 7:45, прибывать в Ширяево в 8:30 и в Тольятти — в 10:10. С пятницы по воскресение включительно судно будет также отправляться из Самары в 14:15, прибывать в Ширяево в 15:00 и в Тольятти в 16:40. Обратно скоростное судно будет отправляться каждый день в 10:20 и в 16:50, прибывать в Ширяево в 12:00 и в 18:30, в Самару — в 12:45 и 19:15.

Билеты будут стоить 500 рублей, дети до 5 лет смогут путешествовать бесплатно на коленях у родителей. Билеты продаются в четвертой кассе Речного вокзала.

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