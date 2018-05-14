Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза о выступлении Самойловой: пора перестать облизывать англичан
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Милана Кержакова показала подросшего сына
В Казахстане открыли экомечеть на солнечных батареях
На что живет королевская семья Великобритании
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Дробыш объяснил причину успеха певицы из Израиля на "Евровидении"
NI: РФ не нужны Су-57, у них есть кое-что другое
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Источник сообщил о скором уходе Бастрыкина с поста главы СК
У актера Бориса Клюева нашли рак
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
16:00 (мск), источник: N + 1

YouTube напомнит о необходимости отдохнуть от роликов

В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.

Функция доступна в настройках аккаунта и позволяет установить периодичность напоминаний: от «никогда» до трех часов. О нововведении сообщает The Verge.

Постоянное нахождение онлайн — одна из самых распространенных современных проблем. Помимо очевидных негативных последствий (социальные сети и медиа, как известно, — достаточно сильный отвлекающий элемент) злоупотребление современными технологиями может привести к негативным последствиям как для психического, так и для физического здоровья, в том числе к нарушениям зрения или сна.

С целью ограничить негативные последствия частого пользования гаджетами, технологические компании внедряют в свои устройства и приложения вспомогательные функции. Например, в Twitter можно перейти из классического режима в «темный», что помогает снизить нагрузку на глаза, а в некоторых смартфонах доступная функция «ночной режим», которая делает свет экрана теплее: этим режимом рекомендуют пользоваться в вечернее время суток, чтобы не испытывать проблем с отходом ко сну.

Заботится о здоровье своих пользователей и YouTube: в прошлом году, например, пользователи сайта обнаружили скрытый режим затемнения в браузере (с тех пор он также стал доступен в явном виде как в приложении, так и в браузерной версии). А сейчас в официальном приложении компании для iOS и Android появилась функция, которая напоминает отдохнуть от просмотра видео. По умолчанию напоминания поставлены на «никогда», но их периодичность (от 15 минут до трех часов) можно настроить. По истечении рекомендованного времени пользователь будет получать уведомление о том, что пора сделать перерыв.

Впервые о функции рассказали на прошлой неделе во время ежегодной конференции Google I/O 2018. На ней также представили бета-версию операционной системы Android P, в которой есть функция, которая будет учитывать время, проведенное пользователем за смартфоном, и также предлагать ему отвлечься и отдохнуть.

Елизавета Ивтушок.

 Физик уточнил скорость смещения орбиты Меркурия
Метаанализ доказал пользу транскраниальной стимуляции после инсульта
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Названы самые популярные российские курорты
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Такого еще не было. Революция в банковской сфере Использование блокчейна призвано сделать передачу кредита быстрее и дешевле.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь