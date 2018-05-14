Биография Алексея Кудрина

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Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 года в г. Добеле Латвийской ССР (ныне — Латвия) в семье военнослужащего. В 1968—1971 годы с семьей жил в Монголии, затем в Читинской области, с 1974 года — в Архангельске.

В 1983 году окончил отделение политэкономии экономического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности «экономист, преподаватель политической экономии». Поступил на вечернее отделение, с третьего курса перевелся на дневное. В 1988 году окончил аспирантуру Института экономики Академии наук СССР.

Кандидат экономических наук. В 1988 году в Институте экономики АН СССР защитил диссертацию по теме «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования».

С 1978 по 1980 год работал автомехаником, а затем инструктором практического обучения лаборатории двигателей в Академии тыла и транспорта Министерства обороны СССР (Ленинград; ныне — Санкт-Петербург).

В 1983—1985 годы — стажер-исследователь, в 1988—1990 годы — научный сотрудник Института социально-экономических проблем Академии наук СССР.

С октября 1990 года по сентябрь 1991 года работал в исполкоме Ленинградского городского Совета народных депутатов (Ленсовет) на должности заместителя председателя Комитета по экономической реформе (председатель комитета — Анатолий Чубайс).

С 1991 по 1996 год — в мэрии Санкт-Петербурга. Занимал должность заместителя председателя Комитета по управлению Ленинградской зоной свободного предпринимательства, затем Комитета по экономическому развитию. С августа 1992 года был председателем главного финансового управления мэрии. С 1993 года занимал пост заместителя, с 1994 года — первого заместителя мэра и главы правительства Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (два других первых заместителя мэра — Владимир Путин и Владимир Яковлев). Одновременно Алексей Кудрин возглавлял Комитет экономики и финансов мэрии города.

12 декабря 1993 года баллотировался в Государственную думу РФ I созыва по общефедеральному списку блока «Выбор России» (занимал 31-е место в списке). По итогам распределения мандатов в парламент не прошел.

Весной 1996 года вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Анатолия Собчака на пост губернатора Санкт-Петербурга. После поражения Собчака ушел в отставку с поста первого заместителя мэра Санкт-Петербурга и переехал в Москву.

С 1 августа 1996 года по 26 марта 1997 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РФ — начальника Главного контрольного управления президента РФ. Пост руководителя Администрации главы государства в этот период занимал Анатолий Чубайс (до 7 марта 1997 года), а затем — Валентин Юмашев.

С 26 марта 1997 года по 14 января 1999 года — первый заместитель министра финансов РФ. Ведомством сначала руководил Анатолий Чубайс, затем — Михаил Задорнов.

В январе — мае 1999 года работал в российском акционерном обществе «ЕЭС России», где был первым заместителем председателя совета директоров Анатолия Чубайса. Был членом совета директоров компании в 1997—1998 годы и в 1999—2003 годы.

С 31 мая 1999 года по 18 мая 2000 года — первый заместитель министра финансов РФ Михаила Касьянова, с 6 июля 1999 года исполнял обязанности статс-секретаря — первого заместителя министра финансов.

С 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года возглавлял Минфин России. Одновременно с 18 мая 2000 года по 9 марта 2004 года и с 24 сентября 2007 года по 26 сентября 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ в кабинетах Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.

С 24 апреля 2004 года по 30 ноября 2011 года — член Совета безопасности РФ.

В июне 2011 года был избран деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Занимает эту должность вплоть до настоящего времени.

Во время выступления 24 декабря 2011 года на митинге оппозиции «За честные выборы!», состоявшемся на проспекте Сахарова в Москве, призвал провести досрочные парламентские выборы в России.

5 апреля 2012 года создал и возглавил общественную организацию «Комитет гражданских инициатив», призванную, по его словам, «открыто оппонировать действиям власти» и «предлагать для публичного обсуждения альтернативные варианты решения политических, экономических и социальных проблем». В комитет вошли глава Института современного развития Игорь Юргенс, экономисты Евгений Ясин, Евгений Гонтмахер, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе, политик Никита Белых и др.

В 2015—2018 годы Алексей Кудрин возглавлял наблюдательный совет публичного акционерного общества «Московская биржа».

С 5 марта 2015 года руководит советом директоров негосударственного пенсионного фонда «Будущее», принадлежащего О1 Group Бориса Минца.

26 апреля 2016 года был назначен председателем совета Центра стратегических разработок — некоммерческой организации, которая готовит проекты социально-экономического развития для правительства РФ.

С 31 октября 2013 года — член президиума Экономического совета при президенте РФ, с 30 апреля 2016 года — заместитель председателя совета.

Входит в состав Общественного совета МВД РФ (с 2017 года).

Был управляющим от Российской Федерации в Международном валютном фонде (2000−2011), в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (2004−2011). Занимал пост председателя Национального банковского совета Банка России (2002−2011), председателя совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (2004−2011).

Возглавлял Совет при президенте РФ по развитию финансового рынка (2010−2011), являлся членом Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ (2006−2011; ныне — Военно-промышленная комиссия РФ).

Подполковник запаса (2004).

Действительный государственный советник РФ I класса (1996).

Награжден орденами Дружбы (2012), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2010, 2005), медалью П. А. Столыпина I степени (2010), а также орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия; 2011). Отмечен Почетной грамотой (2008) и двумя благодарностями (1997, 2004) президента РФ, Почетной грамотой (2000) и благодарностью (2005) правительства РФ.

Почетный профессор ряда российских и зарубежных вузов.

Назван министром финансов года по версии британских журналов «The Banker» (2004) и «Euromoney» (2010).