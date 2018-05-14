Биография Алексея Кудрина

Алексей Леонидович Кудрин родился 12 октября 1960 года в г. Добеле Латвийской ССР (ныне — Латвия) в семье военнослужащего. В 1968—1971 годы с семьей жил в Монголии, затем в Читинской области, с 1974 года — в Архангельске.
В 1983 году окончил отделение политэкономии экономического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне —
Кандидат экономических наук. В 1988 году в Институте экономики АН СССР защитил диссертацию по теме «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования».
С 1978 по 1980 год работал автомехаником, а затем инструктором практического обучения лаборатории двигателей в Академии тыла и транспорта Министерства обороны СССР (Ленинград; ныне — Санкт-Петербург).
В 1983—1985 годы —
С октября 1990 года по сентябрь 1991 года работал в исполкоме Ленинградского городского Совета народных депутатов (Ленсовет) на должности заместителя председателя Комитета по экономической реформе (председатель комитета — Анатолий Чубайс).
С 1991 по 1996 год — в мэрии
12 декабря 1993 года баллотировался в Государственную думу РФ I созыва по общефедеральному списку блока «Выбор России» (занимал 31-е место в списке). По итогам распределения мандатов в парламент не прошел.
Весной 1996 года вместе с Владимиром Путиным руководил кампанией по выборам Анатолия Собчака на пост губернатора
С 1 августа 1996 года по 26 марта 1997 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РФ — начальника Главного контрольного управления президента РФ. Пост руководителя Администрации главы государства в этот период занимал Анатолий Чубайс (до 7 марта 1997 года), а затем — Валентин Юмашев.
С 26 марта 1997 года по 14 января 1999 года — первый заместитель министра финансов РФ. Ведомством сначала руководил Анатолий Чубайс, затем — Михаил Задорнов.
В январе — мае 1999 года работал в российском акционерном обществе «ЕЭС России», где был первым заместителем председателя совета директоров Анатолия Чубайса. Был членом совета директоров компании в 1997—1998 годы и в 1999—2003 годы.
С 31 мая 1999 года по 18 мая 2000 года — первый заместитель министра финансов РФ Михаила Касьянова, с 6 июля 1999 года исполнял обязанности
С 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года возглавлял Минфин России. Одновременно с 18 мая 2000 года по 9 марта 2004 года и с 24 сентября 2007 года по 26 сентября 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства РФ в кабинетах Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.
С 24 апреля 2004 года по 30 ноября 2011 года — член Совета безопасности РФ.
В июне 2011 года был избран деканом факультета свободных искусств и наук
Во время выступления 24 декабря 2011 года на митинге оппозиции «За честные выборы!», состоявшемся на проспекте Сахарова в Москве, призвал провести досрочные парламентские выборы в России.
5 апреля 2012 года создал и возглавил общественную организацию «Комитет гражданских инициатив», призванную, по его словам, «открыто оппонировать действиям власти» и «предлагать для публичного обсуждения альтернативные варианты решения политических, экономических и социальных проблем». В комитет вошли глава Института современного развития Игорь Юргенс, экономисты Евгений Ясин, Евгений Гонтмахер, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе, политик Никита Белых и др.
В 2015—2018 годы Алексей Кудрин возглавлял наблюдательный совет публичного акционерного общества «Московская биржа».
С 5 марта 2015 года руководит советом директоров негосударственного пенсионного фонда «Будущее», принадлежащего О1 Group Бориса Минца.
26 апреля 2016 года был назначен председателем совета Центра стратегических разработок — некоммерческой организации, которая готовит проекты
С 31 октября 2013 года — член президиума Экономического совета при президенте РФ, с 30 апреля 2016 года — заместитель председателя совета.
Входит в состав Общественного совета МВД РФ (с 2017 года).
Был управляющим от Российской Федерации в Международном валютном фонде (2000−2011), в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (2004−2011). Занимал пост председателя Национального банковского совета Банка России (2002−2011), председателя совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (2004−2011).
Возглавлял Совет при президенте РФ по развитию финансового рынка (2010−2011), являлся членом
Подполковник запаса (2004).
Действительный государственный советник РФ I класса (1996).
Награжден орденами Дружбы (2012), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2010, 2005), медалью П. А. Столыпина I степени (2010), а также орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия; 2011). Отмечен Почетной грамотой (2008) и двумя благодарностями (1997, 2004) президента РФ, Почетной грамотой (2000) и благодарностью (2005) правительства РФ.
Почетный профессор ряда российских и зарубежных вузов.
Назван министром финансов года по версии британских журналов «The Banker» (2004) и «Euromoney» (2010).
Женат вторым браком (с 1998 года). Супруга — Ирина Тинтякова (род. 1973), предприниматель, соучредитель благотворительного фонда «Северная корона». Первой женой Алексея Кудрина была Вероника Шарова (род. 1967), предприниматель, совладелец и директор отеля и ресторана «Братья Карамазовы» в