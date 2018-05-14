В Новосибирской области запретили рыбалку с лодок из-за нереста рыбы на Оби

Источник: Вести - Новосибирск

Сегодня рыбалка отменяется, вместо удочек, сетей — топоры и ветки. Помочь рыбе вывести потомство вызвались новосибирцы. Среди них не только любители посидеть с удочкой на берегу, но и их родные. К примеру, Людмила — супруга рыбака.

Людмила Эрфурт, жительница г. Новосибирска: «Нерестится рыба как — ей же нужно создать условия определенные, помочь ей».

Связать гнезда для нереста — дело нехитрое: ветки — в пучок и на веревку, тяжелый груз, чтобы ушли под воду, пустые пластиковые бутылки вместо поплавков. Ветки уберут из воды, когда нерест пройдет. Конечно, природой такие вязанки не предусмотрены, но если человек не поможет, в Оби рыбы не будет.

Алексей Терновых, заместитель председателя Новосибирского областного рыболовного клуба: «ГЭС воду кидает, либо уровень воды резко прибавляется. Рыба отнерестилась — где-то на кусты, на ветки, — вода ушла, а икра осталась на сухом, и она гибнет очень быстро. А когда лапник в воде, уровень воды уже не влияет — икра всегда в воде, и процент, что она сохранится, очень большой».

Хвойные гирлянды готовы, тут же — на лодки и в воду, туда, где рыба укажет. Тихие заводи — спокойное течение, вода прогревается быстрее, чем на глубине — идеальные места для нереста.

Татьяна Чуй, корреспондент: «Здесь глубина почти три метра. Начинаем выбрасывать гнезда… запуталась немного… Буквально через один-два дня на этих еловых лапах будет икра окуня».

Владислав Передереев, представитель Новосибирского областного рыболовного клуба: «Нерестилище с икрой всегда можно взять и перенести в более глубокое место. Мы за этим следим, во время нереста — ежедневный объезд, контроль за нерестом».