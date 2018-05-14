В Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов

Источник: AP 2018

Во вторник, 15 мая, в Челябинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 5 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на областной Гидрометцентр.

По сообщению синоптиков, в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 3 градусов. В остальных районах ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 17−22 градусов, местами пройдут небольшие дожди, будет преобладать северо-западный ветер.

В Челябинске 15 мая ожидается плюс 1−3 градуса ночью, на почве — до минус 1 градуса. Днем прогнозируется плюс 18−20 градусов, переменная облачность, без существенных осадков.