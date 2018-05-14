В уфимском Инорсе сносят столетние тополя

Самая крупная территория очистки находится в микрорайоне Инорс на улице Набережная моторостроителей, сообщили в МУП «Горзеленхоз». Диаметр вырубленных деревьев достигает двух метров, а высота свыше 30 метров. Возраст тополей на участке вдоль Набережной Моторостроителей доходит до 70 лет, а отдельных осокорей (черных тополей) превышает 100 лет. Средняя продолжительность жизни тополя — 80 лет.

Вырубленные деревья вывозятся на полигон в Черкассы для дальнейшей утилизации. Пригодная древесина используется для отопления теплиц, где выращивается цветочная рассада.