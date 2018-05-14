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16:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимском Инорсе сносят столетние тополя

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе продолжается работа по сносу перестойных деревьев.

Самая крупная территория очистки находится в микрорайоне Инорс на улице Набережная моторостроителей, сообщили в МУП «Горзеленхоз». Диаметр вырубленных деревьев достигает двух метров, а высота свыше 30 метров. Возраст тополей на участке вдоль Набережной Моторостроителей доходит до 70 лет, а отдельных осокорей (черных тополей) превышает 100 лет. Средняя продолжительность жизни тополя — 80 лет.

Вырубленные деревья вывозятся на полигон в Черкассы для дальнейшей утилизации. Пригодная древесина используется для отопления теплиц, где выращивается цветочная рассада.

В МУП отметили, что снесенные аварийные деревья заменяются с многократным увеличением численности. Так, в 2018 году предприятие планирует убрать 1135 штук сухостойных и аварийных деревьев. Взамен будет высажено 11 тысяч новых: более 6 тысяч ясеней и 4,7 тысяч саженцев сосны. Также будет продолжена практика высадки крупномеров.

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