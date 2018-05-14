Духовное управление мусульман Татарстана получило спецстатус при ООН

Источник: РИА Новости

«Решение было принято на заседании по координации и управлению ЭКОСОС 17 апреля, в ходе которого был одобрен доклад комитета по НПО с рекомендацией наделить специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН ДУМ РТ. Таким образом, ЦРО-ДУМ РТ стала первой и единственной в России неправительственной мусульманской религиозной структурой, получившей такой статус», — говорится в сообщении.

Как отмечает Духовное управление мусульман Татарстана, присвоение данного статуса служит высокой оценкой осуществляемой в республике политики по обеспечению стабильных и гармоничных межконфессиональных, межкультурных и межнациональных отношений и является признанием на международном уровне эффективности деятельности ДУМ Татарстана в области укрепления традиционных ценностей ислама.

ДУМ РТ подало заявку на получение консультативного статуса, который позволяет участвовать в различных мероприятиях в офисах ООН, в 2016 году.

«Развитие международных связей и взаимодействие с зарубежными партнерами является для ДУМ РТ приоритетным направлениям деятельности. Благодаря значительному опыту в реализации культурных, духовно-просветительских и социальных проектов интерес к ДУМ РТ со стороны коллег из дальнего и ближнего зарубежья растет с каждым годом. Обмен опытом, изучение и возвращение памятников татарского духовного наследия, научные исследования и предложения о сотрудничестве — все это цели реализации международных связей ДУМ РТ», — поясняет организация.

Консультативный статус — статус, присваиваемый ООН неправительственным организациям (НПО). Консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН присваивается на основании устава ООН и ряда других основополагающих документов ООН организациям, заинтересованным в вопросах, входящих в компетенцию совета. Существуют три вида консультативного статуса: ростер (ограниченный), специальный, общий (высший). ДУМ РТ присвоен специальный консультативный статус, который предоставляет возможность взаимодействия не только с ЭКОСОС, но и со многими другими организациями и структурами ООН. Кроме того, теперь ДУМ РТ имеет возможность посещать международные конференции, выступать с письменными и устными заявлениями, организовывать параллельные мероприятия. Также консультативный статус дает право проводить экспертный анализ по разным вопросам, напрямую основываясь на своем опыте, помогать осуществлять мониторинг за выполнением международных соглашений, помогать привлечь внимание общественности к соответствующим вопросам.