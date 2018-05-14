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17:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде выбрали победительницу конкурса «Наша красивая мама-2018»

В Волгограде 13 мая подвели итоги конкурса «Наша красивая мама-2018». Победительницей стала Гала Мазина, воспитывающая троих детей.

«Вы даже не можете себе представить: сколько людей я хочу поблагодарить. Я даже сосчитать не могу. У меня слёзы постоянно наворачиваются, — поделилась эмоциями после победы Гала Мазина. Ну, во-первых, создателей этого замечательного конкурса. Во-вторых, всех участниц. Всю нашу большую многодетную команду-2018. Мы все звёзды. А особенно хочу благодарить мою семью».

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в конкурсе принимало участие 17 женщин и их 63 ребенка. Каждая из них воспитывает в семье от трех до восьми детей. Волгоградки не только продемонстрировали свою красоту, но и таланты и интеллект.

Участницы полгода готовились к финалу конкурса — кто-то придумывал танец, кто-то учился рисовать на песке, кто-то учил песню, кто-то сам делал себе декорации, кто-то играл на гитаре и не только.

Отметим, что многие женщины выступали вместе с детьми, которые тоже пели, танцевали, читали стихи и даже выполняли акробатичекие трюки.

Каждая участница также представила визитную карточку — рассказала о себе и подготовила небольшой видеоролик о семье.

Кроме того, в рамках конкурса прошла благотворительная акция. Неравнодушные волгоградцы могли помочь многодетной матери Елене Алтыновой собрать деньги на дорогостоящее кресло-коляску для ее сына и дочери, больных ДЦП, спастической диплегией и эпилепсией, чтобы те имели возможность выходить из дома на прогулку.

Добавим, цель конкурса — продвижение положительного образа многодетной семьи в современном обществе, привлечение внимания к значимости роли женщины в семье, уважение и восхищение матерью.

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