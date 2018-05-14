В Волгограде выбрали победительницу конкурса «Наша красивая мама-2018»
В Волгограде 13 мая подвели итоги конкурса «Наша красивая мама-2018». Победительницей стала Гала Мазина, воспитывающая троих детей.
В Волгограде 13 мая подвели итоги конкурса «Наша красивая мама-2018». Победительницей стала Гала Мазина, воспитывающая троих детей.
«Вы даже не можете себе представить: сколько людей я хочу поблагодарить. Я даже сосчитать не могу. У меня слёзы постоянно наворачиваются, — поделилась эмоциями после победы Гала Мазина. Ну,
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в конкурсе принимало участие 17 женщин и их 63 ребенка. Каждая из них воспитывает в семье от трех до восьми детей. Волгоградки не только продемонстрировали свою красоту, но и таланты и интеллект.
Участницы полгода готовились к финалу конкурса —
Отметим, что многие женщины выступали вместе с детьми, которые тоже пели, танцевали, читали стихи и даже выполняли акробатичекие трюки.
Каждая участница также представила визитную карточку — рассказала о себе и подготовила небольшой видеоролик о семье.
Кроме того, в рамках конкурса прошла благотворительная акция. Неравнодушные волгоградцы могли помочь многодетной матери Елене Алтыновой собрать деньги на дорогостоящее
Добавим, цель конкурса — продвижение положительного образа многодетной семьи в современном обществе, привлечение внимания к значимости роли женщины в семье, уважение и восхищение матерью.