В Волгограде выбрали победительницу конкурса «Наша красивая мама-2018»

«Вы даже не можете себе представить: сколько людей я хочу поблагодарить. Я даже сосчитать не могу. У меня слёзы постоянно наворачиваются, — поделилась эмоциями после победы Гала Мазина. Ну, во-первых, создателей этого замечательного конкурса. Во-вторых, всех участниц. Всю нашу большую многодетную команду-2018. Мы все звёзды. А особенно хочу благодарить мою семью».

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в конкурсе принимало участие 17 женщин и их 63 ребенка. Каждая из них воспитывает в семье от трех до восьми детей. Волгоградки не только продемонстрировали свою красоту, но и таланты и интеллект.

Участницы полгода готовились к финалу конкурса — кто-то придумывал танец, кто-то учился рисовать на песке, кто-то учил песню, кто-то сам делал себе декорации, кто-то играл на гитаре и не только.

Отметим, что многие женщины выступали вместе с детьми, которые тоже пели, танцевали, читали стихи и даже выполняли акробатичекие трюки.

Каждая участница также представила визитную карточку — рассказала о себе и подготовила небольшой видеоролик о семье.

Кроме того, в рамках конкурса прошла благотворительная акция. Неравнодушные волгоградцы могли помочь многодетной матери Елене Алтыновой собрать деньги на дорогостоящее кресло-коляску для ее сына и дочери, больных ДЦП, спастической диплегией и эпилепсией, чтобы те имели возможность выходить из дома на прогулку.