Статья об опасности прививки против вируса папилломы отозвана из престижного журнала

Краткий комментарий опубликован на странице статьи.

11 ноября 2016 года в журнале Scientific Reports была опубликована статья японского коллектива под руководством Тосихиро Накадзима из Медицинского университета Токио. В ней рассказывалось о том, как мышам вводили громные количества доз вакцины против папилломавируса человека совместно с токсином, который делает гемато-энцефалический барьер — преграду между кровеносной и центральной нервной системами — менее эффективным. В связи с этим у подопытных животных повреждался мозг и нарушалась подвижность. Вскоре после выхода публикации эту работу начали критиковать другие ученые, которые указывали на проблемы с планом эксперимента, количеством вводимых веществ, уместностью использования токсина и расхождение между описанием результатов и представленными данными.

Главный автор оригинальной публикации тогда ответил критикам, что проведенный эксперимент похож на аналогичные, и пообещал представить более подробный текст в защиту. Тем не менее, редакция журнала приняла сторону критиков, написав, что «публикация отзывается, так как экспериментальный подход не соответствует целям работы» и «совместное введение коклюшного токсина и вакцины против папилломавируса человека не подходит для того, чтобы определить урон для нервной системы только от вакцины». Авторы не согласились с решением журнала.