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16:16 (мск), источник: Индикатор

Статья об опасности прививки против вируса папилломы отозвана из престижного журнала

Из журнала Scientific Reports отозвана статья 2016 года, в которой утверждалось, что введение мышам вакцины против вируса папилломы человека вызывает поражение нервной системы. Многочисленные ученые-критики, выступавшие за отзыв статьи, называли ее псевдонаучной и потенциально опасной, так как такие работы способны создать у общественности неверное представление о связи прививок и здоровья.

Краткий комментарий опубликован на странице статьи.

11 ноября 2016 года в журнале Scientific Reports была опубликована статья японского коллектива под руководством Тосихиро Накадзима из Медицинского университета Токио. В ней рассказывалось о том, как мышам вводили громные количества доз вакцины против папилломавируса человека совместно с токсином, который делает гемато-энцефалический барьер — преграду между кровеносной и центральной нервной системами — менее эффективным. В связи с этим у подопытных животных повреждался мозг и нарушалась подвижность. Вскоре после выхода публикации эту работу начали критиковать другие ученые, которые указывали на проблемы с планом эксперимента, количеством вводимых веществ, уместностью использования токсина и расхождение между описанием результатов и представленными данными.

Главный автор оригинальной публикации тогда ответил критикам, что проведенный эксперимент похож на аналогичные, и пообещал представить более подробный текст в защиту. Тем не менее, редакция журнала приняла сторону критиков, написав, что «публикация отзывается, так как экспериментальный подход не соответствует целям работы» и «совместное введение коклюшного токсина и вакцины против папилломавируса человека не подходит для того, чтобы определить урон для нервной системы только от вакцины». Авторы не согласились с решением журнала.

Ранее ученые уже доказали, что папилломавирус человека связан с риском развития рака шейки матки, который не встречается у женщин, не являющихся носителем данного патогена. Давление движения антивакцинаторов в Японии заставило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны отказаться от рекомендации использовать вакцину против этого заболевания в 2013 году. В результате даже в регионах с наиболее благоприятной ситуацией, где доля вакцинированных девочек достигала 70%, буквально за пару лет она уменьшилась практически до нуля. Ученые предупреждают, что из-за этого в ближайшие годы Япония вряд ли сможет уменьшить распространенность рака шейки майки, который сегодня диагностируют свыше 9000 женщина в год, что приводит к 3000 смертям ежегодно.

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